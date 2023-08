Bắt tạm giam 11 bị can để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Cưỡng đoạt tài sản”

Ngày 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 bị can, trong 4 vụ “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.