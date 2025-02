Bắt tạm giam 3 lãnh đạo xã sai phạm liên quan bồi thường đất ở dự án sân bay Long Thành

Ngày 22-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 lãnh đạo xã Bình Sơn (huyện Long Thành) do liên quan đến vụ án vi phạm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án sân bay Long Thành.