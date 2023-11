Bắt tạm giam đối tượng làm giả tài liệu để chiếm đoạt công ty

Ngày 9-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Minh Hoàng (SN 1968, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về các hành vi: Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức; xảy ra tại Công ty TNHH TMDV-VT Lợi My 2 (viết tắt là Công ty Lợi My 2).

Quá trình điều tra xác định, ông Hoàng có hành vi làm giả con dấu của Công ty Lợi My 2 (địa chỉ ở quận Ninh Kiều) mà không được sự đồng ý của người đại diện pháp luật của công ty là bà Lê Ngọc Trúc. Tiếp theo, ông Hoàng sử dụng con dấu giả đóng vào 6 tài liệu là các hợp đồng nhằm chuyển nhượng 80% vốn góp của công ty trị giá 120 tỷ đồng và làm hồ sơ thủ tục để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Lợi My 2 từ bà Lê Ngọc Trúc qua tên ông Hoàng.

Sau đó, ông Hoàng đề nghị Sở KH-ĐT tỉnh Vĩnh Long điều chỉnh chủ trương đầu tư, thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Lợi My 2 đối với Dự án nhà ở xã hội tại TP Vĩnh Long mà Công ty Lợi My 2 đang làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, yêu cầu của ông Hoàng chưa được Sở KH-ĐT tỉnh Vĩnh Long chấp thuận. Đồng thời, bà Trúc là đại diện pháp luật của Công ty Lợi My 2 đã làm đơn ngăn chặn, tố cáo hành vi làm giả con dấu, hồ sơ với mục đích thay đổi người đại diện pháp luật để chiếm đoạt công ty.