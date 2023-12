Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Quang Châu

Chiều 15-12, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phạm Xuân Lộc (sinh năm 1963, ngụ quận 10), Giám đốc Công ty TNHH TM&DVKT Quang Châu (Công ty Quang Châu) về tội “Đưa hối lộ”. Quyết định trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Nguồn tin của PV cho hay, bị can Lộc được xác định đã đưa hối lộ cho Nguyễn Chí Quyết, Giám đốc TTĐK 50-13D trong quá trình nghiệm thu cải tạo các phương tiện do Lộc làm khống hồ sơ thi công cải tạo của các chủ phương tiện. Số tiền bị can Lộc đưa hối lộ gần 150 triệu đồng.

Sau khi bị can Lộc đưa tiền, Giám đốc TTĐK 50-13D bỏ qua nhiều lỗi sai phạm, sau đó cấp 97 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định.

Trước đó, ngày 8-12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cũng đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1963, ngụ TP Hà Nội, Giám đốc TTĐK 50-04V), Chu Đình Hiệp (sinh năm 1979, ngụ TP Hà Nội, Phó Giám đốc TTĐK 50-04V), Lê Văn Tuyến (sinh năm 1994, ngụ Nam Định) cùng một người khác về tội “Nhận hối lộ”.

Đến nay, Công an TPHCM cùng công an các tỉnh, thành đã khởi tố hàng trăm bị can liên quan vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các TTĐK xe cơ giới tại TPHCM và một số tỉnh lân cận. Trong số đó có 2 bị can là lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam.

CHÍ THẠCH