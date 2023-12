Bắt giữ Giám đốc, Phó Giám đốc cùng nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 50-04V

Ngày 8-12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1963, ngụ TP Hà Nội, Giám đốc TTĐK 50-04V), Chu Đình Hiệp (sinh năm 1979, ngụ TP Hà Nội, Phó Giám đốc TTĐK 50-04V), Lê Văn Tuyến (sinh năm 1994, ngụ Nam Định) cùng một người khác về tội “Nhận hối lộ”.

Hình ảnh Công an khám xét, tống đạt các quyết định đến các bị can. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trong sáng cùng ngày, Công an TP Thủ Đức có mặt tại TTĐK 50-04V ở phường Thạnh Mỹ Lợi để khám xét. Các xe vào TTĐK này được cơ quan chức năng yêu cầu di chuyển ra phía bên ngoài.

Đến nay, Công an TPHCM cùng Công an các tỉnh, thành đã khởi tố hàng trăm bị can liên quan vụ sai phạm xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Nam và các TTĐK xe cơ giới tại TPHCM và một số tỉnh lân cận. Trong số đó có 2 bị can là lãnh đạo Cục đăng kiểm Việt Nam và nhiều bị can là Ban Giám đốc các TTĐK, Chi cục đăng kiểm.

CHÍ THẠCH