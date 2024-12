Bắt tạm giam một cán bộ Cục thống kê Thái Bình

Ngày 17-12, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bút (sinh năm 1975, ở phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) là Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Phó Chủ tịch Công đoàn thuộc Cục Thống kê tỉnh Thái Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Thái Bình đọc quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Bút. Ảnh: CACC

Qua điều tra, từ tháng 6-2023 đến nay, Nguyễn Văn Bút lợi dụng danh nghĩa là công chức nhà nước, chức vụ trưởng phòng để đưa ra nhiều thông tin giả mạo về việc có khả năng giúp những người có nhu cầu xin vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, sau đó yêu cầu chuyển tiền cho mình để lo “chạy việc”.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Bút không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền đó để chi tiêu cá nhân.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

NGUYỄN QUỐC