Bắt tạm giam nhiều bị can là lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm đăng kiểm 50-03V

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can là lãnh đạo, nhân viên ở trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 50-03V vì liên quan đến các sai phạm.

Ngày 6-1, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can là lãnh đạo, nhân viên ở TTĐK 50-03V về tội “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Trước đó, ngày 24-12, Công an TP Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã khám xét TTĐK xe cơ giới 50-03V ở đường Phú Châu, phường Tam Bình và chi nhánh TTĐK này ở đường số 15, phường Linh Trung. Đồng thời, công an đã mời nhiều người về trụ sở làm việc.

Liên quan vụ việc, ngày 5-1, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở của bị can Trần Anh Quân (sinh năm 1963, Quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (sinh năm 1976, Phó Trưởng Phòng phòng kiểm định xe cơ giới) và Phạm Đức Ngọc (sinh năm 1977, chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) về tội “Nhận hối lộ”. Các quyết định nói trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Ba bị can Quân, Ngọc, Khanh bị bắt khi cơ quan công an mở rộng điều tra các vụ án “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác” xảy ra ở các TTĐK tại TPHCM, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Bến Tre.

Trong chiều cùng ngày, Công an TPHCM đã có mặt ở Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ trên đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM để khám xét. Đến 17 giờ cùng ngày, công an hoàn tất việc khám xét và đưa nhiều thùng tài liệu liên quan vụ án.

Cùng thời điểm, Công an TPHCM chủ trì phối hợp cùng Công an TP Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã có mặt tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam ở số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội để thực hiện lệnh khám xét. Đây là lần thứ 2 công an khám xét nơi này.

Trước đó, ngày 28-12, các đơn vị trên đã khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Qua khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, Công an TPHCM xác định, nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật (cơi nới thùng, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn) nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Các TTĐK ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang và TPHCM khi kiểm định đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Công an cũng khởi tố hàng chục giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên của các TTĐK về các tội: Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác. Đáng nói, ở TTĐK 50-17D, Công an xác định Hồ Hữu Tài (sinh năm 1971, ngụ huyện Nhà Bè, là Giám đốc TTĐK này) không biết chữ.