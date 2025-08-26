Bắt tay ứng phó mưa lũ, ngập lụt sau bão số 5

Trưa 26-8, Hà Nội vẫn mưa và ngập úng

Sáng 26-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có đánh giá về bão số 5 (Kajiki). Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 5 là một trong những cơn bão mạnh và phức tạp nhất trong nhiều năm.

Trước khi đổ bộ, bão đạt cường độ cực đại cấp 14, giật cấp 17 (tương đương bão Yagi vào tháng 9-2024). Khi áp sát đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh chiều 25-8, sức gió vẫn duy trì ở cấp 11-12, giật cấp 13.

Hồi 0 giờ sáng 26-8, tâm bão vẫn ở khu vực biên giới Việt - Lào, chưa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: ZOOM EARTH

Bão số 5 đã quần thảo 10 tiếng đồng hồ trên đất liền nước ta. Ảnh vệ tinh lúc 0 giờ ngày 26-8

Đáng chú ý, khi di chuyển sát bờ biển miền Trung, bão bất ngờ giảm tốc độ, có thời điểm gần như đứng yên hơn 3 giờ, khiến thời gian lưu trên đất liền kéo dài đến 10 tiếng đồng hồ, gây gió mạnh kéo dài và tăng mức độ tàn phá. Sáng nay, 26-8, bão đã suy yếu và tan dần trên khu vực Trung Lào sau khi tàn phá nhiều tỉnh miền Trung nước ta.

Mưa to kỷ lục

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, nhờ sự vào cuộc khẩn trương của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, cùng sự chủ động của người dân trong ứng phó, thiệt hại đã được giảm thiểu đáng kể so với dự báo.

Nước mênh mông ở tỉnh Nghệ An sáng nay, 26-8, khi bão đi qua. Ảnh: SGGPO

Tuy nhiên, hậu quả của mưa lớn diện rộng vẫn đang gây áp lực lớn cho nhiều địa phương. Theo quan trắc trong 24 giờ qua, lượng mưa tại nhiều khu vực đã đạt mức kỷ lục như tại: Vạn Xuân (Thanh Hóa) 537mm, thủy điện Hủa Na (Nghệ An) 484mm, hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 557mm và Vạn Mai (Phú Thọ) 434mm. Do đó, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang tăng cao.

Bắt tay ứng phó mưa lũ, ngập lụt sau bão

Trước tình hình này, sáng nay, 26-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn khẩn gửi UBND 11 tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đề nghị theo dõi sát dự báo mưa lũ, cảnh báo sớm cho người dân, tổ chức kiểm tra các khu dân cư ven sông suối và vùng thấp trũng, đồng thời chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện để ứng phó và cứu hộ khi cần.

Cơn lốc do hoàn lưu bão số 5 đã lật đổ những chiếc xe tải và làm tốc mái 200 ngôi nhà ở một phường thuộc tỉnh Ninh Bình đêm 25-8

Các địa phương khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đảm bảo lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán. Bên cạnh đó, phương án dự phòng về điện, viễn thông và thông tin liên lạc phải được triển khai để đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống.

Đường phố Hà Nội ngập nặng trong sáng 26-8

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị, các biện pháp khẩn cấp cần được triển khai quyết liệt để giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do lũ quét, ngập lụt và sạt lở trong những ngày tới.

PHÚC HẬU