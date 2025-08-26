Bão số 5 tan nhưng kéo túi nước khổng lồ vào Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Bão số 5 (Kajiki) đã đi sang địa phận Trung Lào và suy yếu dần, nhưng mưa gió sau cơn bão vẫn đang hoành hành trên diện rộng ở Bắc Trung bộ và Bắc bộ, sáng nay 26-8.

Sáng 26-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát thông tin cuối cùng về bão số 5 sau khi cơn bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển sâu vào khu vực Trung Lào.

Vị trí tâm bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sáng 26-8 theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo cơ quan khí tượng, lúc 7 giờ sáng, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,9 độ vĩ Bắc - 103,9 độ kinh Đông với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8, tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục suy yếu và tan dần. Tin phát lúc 8 giờ sáng 26-8 là thông tin cuối cùng về bão số 5.

Mưa như trút do hoàn lưu sau bão

Dù bão đã suy yếu, các khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn đang mưa lớn. Gió mạnh và sóng lớn trên vịnh Bắc bộ tiếp diễn, người dân và tàu thuyền cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo mưa lớn và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Hiện nay, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ mưa to đến rất to tại nhiều tỉnh từ Bắc Trung bộ trở ra Bắc bộ, kèm theo rủi ro cao về lũ, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Bão số 5 kéo đĩa mây với túi nước khổng lồ vào bao phủ Bắc Trung bộ và Bắc bộ. Ảnh vệ tinh sáng 26-8

Trong 24 giờ qua, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, Sơn La, Lào Cai cùng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị đã mưa vừa và mưa to liên tục. Riêng Phú Thọ, Hà Nội và nhiều nơi ở Thanh Hóa, Nghệ An mưa rất to kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ.

Hà Nội sáng nay 26-8: Hàng loạt đường sá bị ngập nặng

Dự báo từ sáng nay đến sáng mai 27-8, trung du và đồng bằng Bắc bộ, Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi vượt 250mm. Khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh vẫn có mưa vừa, mưa to, nhưng ít hơn Bắc bộ với lưu lượng dự báo khoảng 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Trong ngày và đêm nay 26-8, nhiều nơi khác ở Bắc bộ cũng có mưa 20-40mm, cục bộ trên 100mm. Tây Nguyên và Nam bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, tập trung vào chiều và tối. Trong các đợt mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bảng lượng mưa đo tự động đến gần 10 giờ ngày 26-8. Nguồn dữ liệu: VRAIN

Theo dự báo, từ đêm 26-8, mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng giảm dần. Từ chiều 27-8, mưa lớn ở Bắc bộ cũng bắt đầu giảm, tuy nhiên người dân tại các vùng nguy cơ cao vẫn cần theo dõi sát các bản tin dự báo và cảnh báo thiên tai để chủ động phòng tránh.

