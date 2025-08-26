Hà Nội sáng nay, ngập trên diện rộng

Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kéo dài suốt từ đêm qua tới sáng nay (26-8) khiến nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội bị ngập sâu, gây ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân.

Sáng nay, 26-8, giao thông nhiều khu vực ở Hà Nội khá hỗn loạn khi những cơn mưa như trút liên tục do hoàn lưu bão số 5.

Từ 3-4 giờ sáng, nhiều tuyến đường đã ngập. Cập nhật đến 9 giờ sáng, hàng loạt tuyến đường từ nội đô đến ngoại thành ngập thành sông, nước ngập nửa bánh xe, cao hơn yên xe, nhiều nơi ngập qua yên xe; dòng nước tràn lênh láng vào cả nhà cửa, quán sá...

Hà Nội sáng 26-8, nhiều xe bị ngập

Trên nhiều tuyến đường, xe cộ chết máy hàng loạt, người dân phải bì bõm dắt bộ tìm đường di chuyển. Nhiều người đành phải quay về, hoặc không kịp đến nơi làm việc.

Tại khu vực Yên Xá (Hà Đông), từ 5 giờ sáng, các tuyến đường quanh Bệnh viện K, Bệnh viện 103 và khu chợ Yên Xá đã ngập sâu, nước không rút kịp, gây khó khăn nghiêm trọng cho việc đi lại. Ở khu vực Ngọc Hồi thuộc phía Nam Hà Nội, tình trạng ngập cũng diễn ra tương tự, khiến nhiều phương tiện bị chết máy và ùn ứ kéo dài.

Nước lênh láng ở Hà Nội sáng 26-8, người dân lội nước đi học, đi làm

Nhiều người cố vượt qua chặng đường ngập

Nhiều xe cộ bị chết máy giữa đường

Tại khu đô thị Gleximco An Khánh, hàng loạt xe bị ngập nước.

Đường Lê Văn Lương - Tố Hữu sáng 26-8 thành "sông"

Trên trục đường Tố Hữu - Trung Văn, các đoạn thấp trũng bị ngập sâu, phương tiện rất khó vượt qua. Đoạn giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển ngập nặng, xe máy và ô tô di chuyển khó khăn, nhiều phương tiện chết máy ngay giữa dòng nước. Đại lộ Thăng Long, khu vực cầu An Khánh và đoạn gần đường Trần Duy Hưng (đầu đại lộ) cũng chìm trong nước, nhiều xe hư hỏng vì ngập sâu.

Đại lộ Thăng Long ở phía Tây Hà Nội sáng nay

Theo đơn vị thoát nước Hà Nội, các điểm đã ngập sâu và có nguy cơ ngập sâu trong trận mưa bão này gồm: Cao Bá Quát, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, ngõ 99 Hoa Bằng, ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, đường Trần Bình (đoạn từ UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19-8), đoạn Võ Chí Công trước tòa nhà UDIC, khu Yên Duyên trên đường Vành đai 3, đoạn đường Hoàng Mai từ ngõ 169 đến UBND phường Hoàng Văn Thụ và phố Nguyễn Chính từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai.

Đường Triều Khúc ở Hà Nội sáng 26-8

Tình trạng tương tự xảy ra tại đường Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ), ngõ 165 Thái Hà, khu chợ xanh Thành Công, gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn), đường Nguyễn Trãi (đoạn trước Trường ĐHKHXH&NV, làn xe buýt bên chẵn), đường Đỗ Đức Dục (khu vực Miếu Đầm), phố Quan Nhân, cùng các hầm chui số 3, 5, 6 và Km9+656 trên Đại lộ Thăng Long.

Ở khu vực phía Nam và Tây Hà Nội, nhiều điểm cũng bị ngập nặng, trong đó có đoạn đường Nguyễn Xiển từ ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển đến ngõ 214, khu Triều Khúc (đối diện Trường ĐH GTVT và đoạn ngõ 97 đến Ao Đình), đường Ngọc Hồi (từ số 611 đến 673), cùng khu vực Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (chợ Hà Đông).

Trên đường Nguyễn Huy Tưởng, hàng chục xe máy chết máy đứng ở góc đường

Khu vực Hà Đông chịu ảnh hưởng nặng nề, với các tuyến Quang Trung từ ngã ba Phan Đình Giót đến ngã tư Lê Trọng Tấn, đoạn trước Trường THPT Nguyễn Huệ, khu đối diện nhà ga La Khê, các tổ dân phố số 1 và 4 phường Yên Nghĩa, khu phố Xốm (đối diện tòa nhà Hải Phát), đường Yên Nghĩa (từ bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), đường Quyết Thắng và khu Tập thể 18 phường Phú La.

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội, cho biết mưa lớn diện rộng vẫn tiếp diễn nên người dân nên hạn chế ra đường để bảo đảm an toàn. Ông khẳng định khi mưa giảm, sau khoảng 2-3 giờ, nước sẽ rút dần, các tuyến đường sẽ thông thoáng trở lại. Tuy nhiên, cập nhật đến 9 giờ ngày 26-8, mưa chưa chịu ngớt. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo hôm nay Hà Nội và nhiều nơi sẽ mưa gió cả ngày.

Qua ghi nhận tại nhiều khu dân cư và tuyến phố của Hà Nội, như: Quan Nhân, Nhân Chính, Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Nam Trung Yên… đã bị ngập sâu từ 30-50cm khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Mưa lớn gây úng ngập nên trong sáng nay, một số trường trên địa bàn Hà Nội, như Trường THPT Hoàng Cầu đã có thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học vì trường bị nước ngập hết sân và tầng 1.

Một tuyến phố của Hà Nội bị ngập lụt do mưa lớn sau bão số 5

Tuyến đường Lê Quang Đạo bị ngập kéo dài

Khu vực Trường Tiểu học Triều Khúc mênh mông nước

Đường Nguyễn Trãi biến thành sông

Trong khi đó, báo cáo của Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, cho biết, do mưa lớn với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 30-50mm đã làm nhiều tuyến đường của Hà Nội bị ngập lụt, như: Trần Vũ, Cao Bá Quát (phường Ba Đình); Liễu Giai, Đội Cấn (phường Ngọc Hà); Phùng Hưng, Bát Đàn, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài (phường Hoàn Kiếm); Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng (phường Đống Đa); Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); Trường Chinh, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng (phường Kim Liên); Xuân Thủy, Cầu Giấy, Phạm Hùng (phường Cầu Giấy); Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công (phường Tây Hồ); Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương (phường Thanh Xuân); Giải Phóng, Tân Mai, Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai)… Cùng với đó, ngập úng cũng xảy ra tại các vùng trũng thấp ngoại thành, như: Xuân Mai, Thường Tín, Đan Phượng, Đông Anh.

Người dân vất vả di chuyển vì đường bị ngập sâu

Phố Mễ Trì ùn tắc do ngập lụt

Trước tình hình mưa lớn ở Hà Nội vẫn tiếp tục kéo dài, cơ quan chức năng đang có cảnh bảo về cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở Hà Nội là ở mức 1. Đồng thời cảnh báo đề phòng nguy cơ sạt lở đất tại một số xã, phường thuộc khu vực Ba Vì, Sơn Tây. Đề nghị người dân cần chủ động phương án ứng phó, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn để bảo đảm an toàn giao thông và sinh hoạt.

NGUYỄN QUỐC - PHÚC HẬU