Bắt thanh niên quan hệ đồng tính với bé trai 14 tuổi

Ngày 22-4, Công an TPHCM bắt giữ Huỳnh Duy Chiến (sinh năm 1998, ngụ tỉnh Bình Định) là bị can bị truy nã về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Công an lấy lời khai Huỳnh Duy Chiến (bìa trái)

Theo điều tra, tháng 11-2020, Chiến và T. (thời điểm đó 14 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) quen biết qua mạng xã hội. Trong khi trò chuyện, T. nói dối rằng mình đã 17 tuổi.

Trưa 26-11-2020, T. bắt xe ôm công nghệ đến nhà trọ của Chiến ở phường Phước Long B (TP Thủ Đức). Tại đây, cả 2 quan hệ tình dục nhiều lần. Tối cùng ngày, T. và Chiến mâu thuẫn, sau đó T. tới công an trình báo vụ việc.

Qua điều tra, công an xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Do Chiến bỏ trốn, công an đã phát lệnh truy nã vào tháng 11-2024. Ngày 19-4, Công an phát hiện Chiến chạy xe ở đường Võ Chí Công nên bắt giữ.

DUY NAM