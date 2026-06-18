Bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV: Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất

Chiều 18-6 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bế mạc. Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nghị quyết, chương trình hành động và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển phong trào phụ nữ giai đoạn mới.

Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự phiên bế mạc đại hội.

Phát biểu bế mạc, bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, cho biết với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII, nghị quyết đại hội; đồng thời cho ý kiến về chương trình hành động thực hiện nghị quyết và thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội thống nhất 12 chỉ tiêu chủ yếu, 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện quyết tâm đổi mới hoạt động Hội trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Thị Thủy phát biểu tại họp báo tổ chức ngay sau Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Video: HÀ NGUYỄN

Ngay sau bế mạc, Hội LHPN Việt Nam tổ chức họp báo thông tin kết quả đại hội. Theo đó, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại họp báo, bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh, thành công của đại hội mới là bước khởi đầu; điều quan trọng là nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, bảo đảm các mục tiêu, chỉ tiêu được cụ thể hóa bằng kết quả thực chất ở từng cấp, từng cơ sở.

Theo bà Lê Thị Thủy, Trung ương Hội sẽ tập trung lãnh đạo, phối hợp triển khai đồng bộ nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết với tinh thần “rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ kết quả”, nhằm tạo chuyển biến thực chất trong phong trào phụ nữ và công tác Hội.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại họp báo sau đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

5 Nhiệm vụ trọng tâm Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước. Nhiệm vụ 3: Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới vì sự phát triển của phụ nữ. Nhiệm vụ 4: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tham gia quản lý nhà nước, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiệm vụ 5: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh; thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. 3 khâu đột phá 1. Phát huy vai trò của tổ chức hội trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. 2. Chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở, gần dân, vì dân. 3. Thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng.

BÍCH QUYÊN - HÀ NGUYỄN