Nâng cao vị thế phụ nữ trong giai đoạn phát triển mới: Tạo sức hút từ các phong trào thiết thực

Từ thực tế cuộc sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp đã không ngừng sáng tạo những phương thức tập hợp hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia tổ chức hội cũng như các phong trào thi đua.

Đa dạng hình thức kết nối tổ chức hội

Theo Hội LHPN Việt Nam, điểm nổi bật trong công tác hội phụ nữ thời gian qua là xây dựng những hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên. Nhiều mô hình được xây dựng sát thực tế, tạo sức hút và nâng cao hiệu quả tập hợp hội viên.

Tại thôn 3, xã Xuân Hồng (tỉnh Ninh Bình), chị Đặng Thị Đào, Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, đã góp công lớn xây dựng mô hình “Chi hội sống xanh”, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Qua mô hình đã giúp 44 phụ nữ tiếp cận gần 3 tỷ đồng vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa 20 hộ thoát nghèo.

Đồng thời, chị vận động hàng trăm hội viên tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, các câu lạc bộ (CLB) thể thao, yoga... Nhờ những hoạt động thiết thực này, các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” được hội viên hưởng ứng tích cực, với tỷ lệ thực hiện đạt 95,5%.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Lâm (TPHCM) hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số.

﻿ẢNH: NGUYỄN AN

Tại nhiều địa phương, các mô hình gắn với nhu cầu thiết thực của phụ nữ tiếp tục được duy trì và nhân rộng, như CLB “Bếp xanh hạnh phúc” ở Phú Thọ hay mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” ở Bắc Ninh. Nhờ phù hợp với đời sống hàng ngày, các mô hình này thu hút đông đảo hội viên tham gia, nhiều chi hội đạt tỷ lệ tập hợp trên 90%.

TPHCM là một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới phương thức hoạt động hội. Nhiều mô hình chuyển đổi số được triển khai như “Tổ tình nguyện cập nhật tri thức số” của Hội LHPN phường Bình Tiên, “Đại sứ kết nối số” của Hội LHPN phường Bình Lợi Trung, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và nâng cao kỹ năng số. Ở cấp thành phố, Hội LHPN TPHCM đã ra mắt ứng dụng “Trợ lý AI - Bạn đồng hành của phụ nữ TPHCM”, hỗ trợ tra cứu pháp luật và tiếp cận thông tin thiết yếu, thu hút hàng ngàn lượt truy cập.

Ngoài ra, các mô hình tập hợp phụ nữ theo nhóm đặc thù như Chi hội Phụ nữ công nhân lao động nhà trọ tại phường Tân Thới Hiệp hay CLB nữ làm công tác pháp luật ở phường Phú Lâm cũng phát huy hiệu quả, không ngừng được mở rộng. Những cách làm này cho thấy nỗ lực đổi mới của tổ chức hội nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của phụ nữ và thu hút hội viên trong bối cảnh mới.

Tiếp tục mở rộng hoạt động

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện tỷ lệ tập hợp hội viên ở một số nơi còn thấp, hiệu quả phong trào chưa cao. Nếu không tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tổ chức hội sẽ khó đáp ứng được những nhu cầu ngày càng đa dạng của phụ nữ. Trong đó, quan trọng nhất là hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, mang lại lợi ích cụ thể và tạo cơ hội để phụ nữ phát triển toàn diện.

Phụ nữ khó khăn phường Bàn Cờ (TPHCM) mua hàng 0 đồng ở Siêu thị nụ cười

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết, hội sẽ tiếp tục đổi mới theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”; cán bộ hội các cấp sẽ tích cực thực hiện hỗ trợ cơ sở hội khó khăn trong phát triển hội viên; củng cố các mô hình chi hội, tổ phụ nữ theo địa bàn dân cư; duy trì, mở rộng các mô hình phù hợp với nhu cầu, sở thích chính đáng của phụ nữ và các nhóm phụ nữ đặc thù; nhân rộng các hình thức thu hút, tập hợp phụ nữ trên không gian mạng; thí điểm sinh hoạt hội trực tuyến phù hợp với điều kiện của hội viên... hướng đến mỗi cơ sở hội là một điểm đến thân thiện, hữu ích.

“Chỉ khi hội viên thấy mình được lắng nghe, được hỗ trợ và được đồng hành, tổ chức hội mới thể hiện được vai trò là mái nhà chung của phụ nữ trong giai đoạn phát triển mới”, bà Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh.

THÁI PHƯƠNG - MINH DUY - THANH HÀ