Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV giảm 38 ủy viên so với khóa trước

SGGPO

Chiều 17-6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam khóa XIV.

Theo đề án nhân sự, tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN khóa XIV có 127 ủy viên, giảm 38 ủy viên so với khóa XIII. Trong đó, nhân sự được giới thiệu tái cử là 76 ủy viên, nhân sự tham gia lần đầu là 51 ủy viên.

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Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV. Ảnh: THU HÀ

Tại đại hội, các đại biểu có mặt đã bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV; 16 vị trí còn lại sẽ tiếp tục được kiện toàn, bổ sung sau.

Sau khi công bố kết quả, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả bầu sẽ được công bố tại phiên trọng thể diễn ra sáng 18-6.

Lần đầu tiên có 5 nữ Ủy viên Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, gồm:

- Bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

- Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

- GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

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