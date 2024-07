Bến Tre: Bãi rác An Hiệp tiếp tục gây ô nhiễm, người dân chặn xe chở rác không cho vào bãi

Ngày 11-7, ông Trần Văn Lâm, Trưởng Phòng TN-MT huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) cho biết, bãi rác An Hiệp (thuộc xã An Hiệp, huyện Ba Tri) tiếp tục bốc mùi hôi thối, nên bà con đã tập trung chặn xe chở rác không cho tập kết rác vào bãi rác này.

Bãi rác bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân 2 xã An Hiệp, An Đức

Theo ghi nhận, hàng chục người dân sống gần bãi rác An Hiệp đã tập trung để chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp đổ rác vì cho rằng bãi rác gây ô nhiễm môi trường. Hiện có 5 xe chở rác phải dừng xếp hàng trên đường vào bãi rác để chờ cơ quan chức năng xử lý.

Ông Trần Tấn Đạt, người dân sống gần bãi rác An Hiệp cho biết: “Hơn 1 tháng nay khi bắt đầu mùa mưa, tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác tiếp tục tái diễn, nước rỉ từ bãi rác thoát ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường. Người dân nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn không được giải quyết nên đã không cho xe vào bãi rác đổ”.

Các xe rác bị chặn lại không thể tập kết rác vào bãi rác An Hiệp

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba Tri Trần Văn Lâm cho biết: “Hiện các ô chứa rác đầy đã được địa phương phủ bạt, nhưng do bạt mỏng nên bốc mùi. Mấy ngày qua, mưa lớn nên nước rỉ rác chảy xuống, chưa xử lý kịp. Ngoài ra, các ô đang chứa rác cho xe đổ mỗi ngày, không phủ bạt kín hoàn toàn nên rác bay ra ngoài. Sắp tới, địa phương sẽ đấu thầu mua bạt chuyên dụng để phủ các ô chứa rác nhằm hạn chế mùi hôi thoát ra ngoài”.

Người dân tập trung rất đông để ngăn chặn xe chở rác đi vào bãi rác An Hiệp

Trước đó, ngày 15-7-2023, một số người dân chặn xe chở rác, ngăn cản không cho đổ rác tại bãi rác An Hiệp. Từ đó, các xe rác không có chỗ đổ, dẫn đến lượng rác ùn ứ trong phạm vi lớn thuộc địa bàn huyện Ba Tri, Châu Thành và TP Bến Tre gây tác động đến nhân dân và an toàn xã hội. Sau đó, UBND tỉnh Bến Tre có buổi đối thoại trực tiếp với các hộ dân tại đây và hứa trong 1 tháng sẽ khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Đến ngày 9-10-2023, bãi rác An Hiệp cơ bản khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường để tiếp nhận rác. Tuy nhiên, sau gần 1 năm, tình trạng ô nhiễm môi trường lại tái diễn khiến người dân bức xúc, tiếp tục chặn xe vào bãi rác An Hiệp.

Hiện chung quanh bãi rác An Hiệp có 132 hộ dân nằm trong phạm vi bán kính 1km thuộc địa phận 2 xã: An Hiệp, An Đức (huyện Ba Tri) bị ảnh hưởng do ô nhiễm từ bãi rác.

TÍN HUY