Bến Tre khắc phục ô nhiễm bãi rác An Hiệp

Chiều 8-8, Công an TPHCM phối hợp Sở Tài chính TPHCM tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp của 2 đơn vị trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 -2027.