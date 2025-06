Nâng cao hiệu quả truyền thông trong ứng phó biến đổi khí hậu

Chiều 14-6, tại Trường Đại học Cần Thơ, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Tọa đàm “Hoán đổi nợ xanh: Cầu nối cho tài chính khí hậu và phát triển bền vững”.

Sinh viên Trường đại học Cần Thơ tham gia trồng cây tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Theo ban tổ chức tọa đàm, biến đổi khí hậu ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp, diễn ra nhanh hơn, mức độ tác động lớn hơn so với dự báo, có thể ảnh hưởng đến 74% dân số Việt Nam. Việt Nam là quốc gia có lượng phát thải khí nhà kính (CO 2 ) cao hơn các nước đang phát triển trên thế giới, nguyên nhân chủ yếu do công nghệ sản xuất còn lạc hậu, doanh nghiệp đa phần sản xuất nhỏ lẻ. Thực tế trên đang ảnh hưởng đến tính bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Tại tọa đàm, các chuyên gia về thị trường và dịch vụ tài chính, biến đổi khí hậu đã chia sẻ, trao đổi thực tế, những vướng mắc, khó khăn, cũng như đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao nhận thức, giảm thiểu các tác động do biến đổi khí hậu. Nhiều ý kiến cho rằng cần đẩy mạnh công tác truyền thông trong lĩnh vực này; phải nâng cao hơn nữa hiệu quả trong tuyên truyền chống biến đổi khí hậu.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, ban tổ chức tọa đàm cùng Hạt kiểm lâm Vĩnh Châu và hàng trăm sinh viên, người dân địa phương trồng 2.025 cây mắm trắng, góp phần thiết thực vào bảo vệ môi trường.

Dịp này, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) đã ủng hộ 100 triệu đồng để tặng máy tính cho các học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Cần Thơ.

VĨNH TƯỜNG