Bến Tre: Nỗ lực khắc phục ô nhiễm bãi rác An Hiệp

Liên quan tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp, tỉnh Bến Tre (Báo SGGP có nhiều bài phản ánh gần đây), chiều 6-10, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp UBND huyện Ba Tri tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo địa phương cùng hơn 150 người dân tại 2 xã An Hiệp và An Đức (huyện Ba Tri) về công tác giải quyết, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây.