Đa phương tiện

Infographic / Longform

Bệnh Chikungunya _ “thủ phạm” khiến 5,6 tỷ người có nguy cơ mắc bệnh

Bệnh Chikungunya _ “thủ phạm” khiến 5,6 tỷ người có nguy cơ mắc bệnh

SGGPO
chikungunya-2.jpg
chikungunya-3.jpg
chikungunya-4.jpg
chikungunya-5.jpg
chikungunya-6.jpg
chikungunya-7.jpg
chikungunya-8.jpg
chikungunya-9.jpg
chikungunya-10.jpg
chikungunya-11.jpg
NHỨT MINH (tổng hợp) - MINH THƯ (trình bày)

Từ khóa

Bệnh Chikungunya Chikungunya virus Chikungunya muỗi vằn Aedes aegypti Aedes albopictus sốt xuất huyết virus Zika Triệu chứng Sốt cao Đau khớp Phát ban virus Dengue Biện pháp phòng bệnh Chikungunya

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn