Tăng cường thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc

Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến 13-8-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm là vị quốc khách đầu tiên tới Hàn Quốc sau khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến Hàn Quốc sau 11 năm. Chuyến thăm được kỳ vọng đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay, đặc biệt sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12-2022 – một cột mốc trọng đại trong lịch sử quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, ngày 11-8. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok. Ảnh: TTXVN

Quan hệ Việt - Hàn trải qua hơn 30 năm, đạt nhiều thành tựu. Đây chính là thời khắc để hai nước cùng đặt ra những bước đi mang tầm chiến lược, từ đó cùng bước vào giai đoạn phát triển mới cả về lượng lẫn về chất.

Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030, được ký kết tháng 4-2025. Việt Nam đầu tư tại Hàn Quốc 112 dự án với tổng số vốn đạt 37,4 triệu USD.

Về khoa học, công nghệ, Việt Nam - Hàn Quốc thống nhất về hợp tác nghiên cứu chung trong 6 lĩnh vực gồm: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, chuyển đổi số và năng lượng mới/năng lượng tái tạo.

Việt Nam và Hàn Quốc đều có tỷ lệ người trẻ sử dụng internet cao, năng động trên các nền tảng số như YouTube, TikTok, Instagram… Việc hợp tác trong lĩnh vực nội dung số - bao gồm phim ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, truyện tranh số, video ngắn và nền tảng giáo dục trực tuyến sẽ giúp hai nước giao lưu văn hóa một cách linh hoạt, hiện đại và bền vững.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tại Nhà Xanh, thủ đô Seoul. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc thể hiện sự quyết tâm thúc đẩy hợp tác chặt chẽ và toàn diện giữa hai nước. Đồng thời, mở ra một chương mới, một kỷ nguyên mới hợp tác phát triển bền vững cho mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Lee Jae Myung và hai phu nhân đi dạo trong khuôn viên Nhà Xanh. Ảnh: TTXVN

THANH TÂM tổng hợp - HỮU VI trình bày