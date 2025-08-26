Cụm Y tế Tân Kiên: Điểm sáng đột phá của TPHCM

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, dự án, công trình dân sinh trọng điểm Cụm Y tế Tân Kiên đã được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Đây là cụm “Campus” theo mô hình viện, trường hiện đại nhất Việt Nam theo tiêu chuẩn kiểu mẫu của các nước có nền y tế phát triển trên thế giới. Là điểm sáng và sự đột phá, sáng tạo của TPHCM nói chung và của ngành y tế thành phố nói riêng.

Khởi công từ năm 2015, Cụm Y tế Tân Kiên (tọa lạc tại xã Tân Nhựt, TPHCM), có tổng diện tích quy hoạch 73ha, được chia làm 2 giai đoạn theo mô hình y tế xanh, chú trọng đầu tư vào các khu dịch vụ công cộng, công viên, sân TDTT, cùng nhà lưu trú dành cho thân nhân người bệnh.

Toàn cảnh không gian xanh - sạch - đạt chuẩn quốc tế của Cụm Y tế Tân Kiên

Giai đoạn 1, đã thi công 2 bệnh viện, 1 trung tâm và 1 trường đại học y khoa, trên tổng diện tích 33,32ha, tổng mức đầu tư gần 7.600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách công. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045 (giai đoạn 2) sẽ khởi công xây mới các trung tâm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM cơ sở 2 và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Được khởi công xây dựng ngày 6-12-2014 với kinh phí 4.500 tỷ đồng trên diện tích sàn xây dựng hơn 12.000 m², với 1.000 giường bệnh, gồm 1 tầng hầm và 8 tầng nổi. Bệnh viện có 10 phòng chức năng, 39 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Được đưa vào hoạt động một phần từ tháng 1-2017 và vận hành toàn bộ bệnh viện tháng 6-2018, đến nay mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 1.500-2.000 lượt khám bệnh và khoảng 350-500 bệnh nhi điều trị nội trú.

Không gian Bệnh viện Nhi đồng TPHCM xanh - sạch - hiện đại, đạt chuẩn quốc tế

Ca đại phẫu thuật tách cặp song sinh dính Trúc Nhi và Diệu Nhi (15-7-2020) đã diễn ra thành công tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM do chính các y, bác sĩ của bệnh viện này cùng các chuyên gia hàng đầu của ngành y tế thành phố thực hiện.

Ca phẫu thuật tách cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi

Được khởi công xây dựng năm 2018 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5-2022 với quy mô 300 giường bệnh, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng (50% từ nguồn ngân sách và 50% từ nguồn lực của đơn vị).

Là bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam về truyền máu và huyết học, mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận gần 10.000 ca nội trú và 140.000 lượt khám ngoại trú. Trước khi có cơ sở 2, mỗi ngày bệnh viện chỉ có vài chục đơn vị máu được tiếp nhận và cấp phát. Đến nay, ngân hàng máu của bệnh viện đã đạt chuẩn quốc tế. Riêng năm 2024, bệnh viện đã sản xuất đến 650.000 đơn vị chế phẩm máu các loại, cung cấp cho TPHCM và một số tỉnh lân cận.

Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM trong Cụm Y tế Tân Kiên

Trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn quốc tế của khoa Xét nghiệm-huyết, Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM

Tháng 1-2025, bệnh viện đã vinh dự trở thành bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Joint Commission International (JCI) - một trong những tiêu chuẩn uy tín hàng đầu thế giới về chất lượng và an toàn lĩnh vực y tế. Đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình cải tiến chất lượng, đánh dấu những nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ bệnh viện.

Không gian hiện đại tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM

Được khởi công vào ngày 28-5-2020, tổng diện tích đất trên 7.660m2, quy mô 1 tầng hầm, 5 tầng cao. Các công trình phụ gồm nhà quàn, kho phế liệu, nhà bảo vệ... Tổng vốn đầu tư trên 194 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sau hơn 2 năm thi công đã được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 28-4-2023.

Việc xây dựng mới Trung tâm Pháp y TPHCM nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị và hình thành một trung tâm nghiên cứu - đào tạo chuyên ngành pháp y với các trang thiết bị đồng bộ, hiện đại. Đây là trung tâm tiên phong trong cả nước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các loại hình giám định chuyên sâu như tầm soát, định tính, định lượng độc chất và các chất gây nghiện; lập hồ sơ ADN, xác định huyết thống,...

Được khởi công tháng 2-2023, là khu phức hợp hoàn chỉnh, bao gồm: Giảng đường học tập, khối hành chính, thư viện, thể thao và các khối phụ trợ. Dự án là sự kết hợp với bệnh viện thực hành theo mô hình Viện - Trường, thuộc công trình nhóm A, quy mô 10 tầng nổi, 1 tầng hầm, có tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng. Dự án sẽ được khánh thành vào ngày 26-8 tới. Đây là công trình trọng điểm của TPHCM chào mừng 80 năm Ngày thành lập nước.

Tổng vệ sinh và kiểm tra trang thiết bị của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2

Toàn cảnh Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cơ sở 2

Hệ thống điện năng lượng mặt trời của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2

Hoàn thiện khu vực đường chạy điền kinh tại sân vận động dự án Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2

QUANG HUY - HOÀNG HÙNG - Trình bày: HỮU VI