TPHCM đưa bến Nhà Rồng, nhà giàn DK1 đến Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội

Trong Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp 80 năm Quốc khánh, TPHCM được giao thực hiện một khu trưng bày riêng với quy mô lớn, phản ánh đầy đủ diện mạo và vai trò đầu tàu của đô thị đặc biệt này.

Công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương

Theo đề án, TPHCM sẽ chủ trì xây dựng nội dung, thiết kế, thi công, dàn dựng và vận hành không gian giới thiệu về vẻ đẹp, tài nguyên, di sản, cùng những thành tựu nổi bật trong phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của thành phố. Không gian này thuộc phân khu “Tỉnh giàu nước mạnh” trong khu trưng bày khái quát.

Mô hình nhà Giàn DK1 tại không gian trưng bày ngoài trời của TPHCM

Tại khu vực này cùng với những nội dung như tái hiện Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thuộc chủ đề “95 năm cờ Đảng soi đường” không chỉ là sự gợi nhớ đến thời khắc lịch sử năm 1975 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mà còn khẳng định vị thế, đóng góp của thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước suốt nửa thế kỷ qua.

Mô hình chợ Thủ Dầu Một

Khu vực trưng bày ngoài trời hiện nay đã dần được hoàn thiện. Tại đây sẽ xuất hiện nhiều mô hình về những công trình đặc biệt của TPHCM như: bến Nhà Rồng, đặc khu Côn Đảo, giàn khoan dầu khí, chợ Thủ Dầu Một, ngọn hải đăng ở thành phố biển...

Tại khu vực trưng bày trong nhà, TPHCM sẽ sử dụng công nghệ hiện đại nhằm giới thiệu những dự án trọng điểm quốc gia đang triển khai trên địa bàn, cũng như các dấu son phát triển gắn với hành trình 50 năm sau ngày thống nhất. Những trưng bày này sẽ cho thấy hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới để đáp ứng vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ hàng đầu cả nước.

Mô hình hải đăng trong triển khu vực trưng bày

Đặc biệt, TPHCM còn đảm nhiệm tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, diễn đàn, hội thảo về công nghiệp sáng tạo, công nghiệp giải trí và mạng lưới các thành phố sáng tạo của Việt Nam và thế giới. Thành phố cũng tham gia trưng bày tại phân khu chủ đề “Sáng tạo để kiến thiết”, nơi giới thiệu 12 ngành công nghiệp văn hóa, lĩnh vực mà TPHCM có nhiều thế mạnh.

Không gian sông nước trên bến dưới thuyền

Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9 là sự kiện chính trị - văn hóa có quy mô lớn, mang tầm vóc quốc gia. Với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam - 80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc”, triển lãm không chỉ tôn vinh những thành tựu to lớn của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục, an ninh - quốc phòng và đối ngoại, mà còn khẳng định vị thế, bản lĩnh, khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia, (xã Đông Anh, Hà Nội), với tổng diện tích trưng bày trên 250.900m², bao gồm cả không gian trong nhà và ngoài trời. Nội dung được chia thành nhiều phân khu lớn: khu trưng bày khái quát với các chủ đề về lịch sử, Đảng, Nhà nước và các thành tựu phát triển; khu ngoài trời giới thiệu về công nghiệp xanh, hàng không vũ trụ, an ninh - quốc phòng, văn hóa - du lịch; khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa thể hiện tinh thần hội nhập và sáng tạo.

Khu vực trưng bày trong nhà của TPHCM ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại

Với sự tham gia của các ban, bộ, ngành Trung ương; 34 tỉnh, thành phố; doanh nghiệp tiêu biểu cùng các quốc gia, tổ chức quốc tế, triển lãm mang đến bức tranh toàn cảnh về 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đây là dịp để nhân dân cả nước, kiều bào và bạn bè quốc tế cảm nhận rõ hơn về hành trình lịch sử hào hùng, đồng thời hun đúc niềm tự hào dân tộc và khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Mọi phường, xã của TPHCM sẽ đều xuất hiện ở trong khu vực triển lãm đặc biệt này

MAI AN - Trình bày: HỮU VI