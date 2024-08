Bệnh ung thư có xu hướng trẻ hóa tại Việt Nam

Hội nghị giới thiệu các tiến bộ mới nhất trong điều trị ung thư tại Việt Nam

Ngày 23-8, nhiều chuyên gia, báo cáo viên, giảng viên quốc tế đến từ các tổ chức, như: Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), Quỹ Toàn cầu về Ung thư, Liên đoàn Chăm sóc trẻ em châu Á, Hội Ghép tủy châu Âu, các trường đại học danh tiếng Stanford, Boston, St. Jude, Đại học Montreal Canada, Đại học Quốc gia Singapore… và các quốc gia, vùng lãnh thổ Hoa Kỳ, Canada, Anh, Đức, Bỉ, Italy, Australia, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Cambodia, Chile, Ấn Độ,… tham dự Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế.

Đây là một trong những hội nghị chuyên ngành quan trọng thuộc chương trình hoạt động hàng năm của Hội Ung thư Việt Nam, do Bệnh viện Trung ương Huế và Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp tổ chức.

Hội nghị trở thành nơi gặp gỡ, trao đổi chuyên môn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Đồng thời giới thiệu các tiến bộ mới nhất trong điều trị ung thư tại Việt Nam.

Thông tin đưa ra tại hội nghị cho biết, bệnh ung thư vẫn là nhóm bệnh lý không lây nhiễm luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của ngành y tế và toàn xã hội. Thống kê của Tổ chức ung thư toàn cầu - GLOBOCAN 2022, có khoảng 20 triệu ca ung thư được chẩn đoán trên toàn thế giới, tăng 2 triệu ca so với năm 2020. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2050, dự đoán tỉ lệ ung thư sẽ tăng 142% ở các quốc gia kém phát triển và tăng 99% ở các quốc gia có mức phát triển trung bình.

Hội nghị giới thiệu các tiến bộ mới nhất trong điều trị ung thư tại Việt Nam

Tại Việt Nam, gánh nặng ung thư ước tính tăng gấp 3 lần sau 30 năm và điều đáng quan ngại hiện nay là bệnh nhân ung thư đang có xu hướng trẻ hóa. Cũng theo GLOBOCAN, năm 2022, tại Việt Nam, tỷ lệ mắc mới ung thư xếp thứ 90/185 quốc gia và tỷ lệ tử vong do ung thư xếp thứ 50/185 quốc gia; ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư.

Hiện có hơn 350.000 người Việt Nam đang sống với bệnh ung thư. Tại một nghiên cứu của Bệnh viện Trung ương Huế về các ung thư vùng đầu - cổ được chẩn đoán ở giai đoạn 2010-2020, tỷ lệ bệnh nhân trẻ dưới 40 tuổi là 11,2%, tăng gần gấp đôi so với số liệu 10 năm trước đó. Tuy nhiên, theo thời gian và theo sự phát triển của xã hội cùng những tiến bộ y học vượt bậc, việc chẩn đoán và điều trị ung thư đã có những bước phát triển mới, nhiều thành tựu đáng khích lệ. Ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư đã được chữa khỏi hoàn toàn. Điều đáng mừng là chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam hiện nay đã tiếp cận được những tiến bộ về công nghệ trên thế giới.

Ngoài chương trình tập huấn điều trị ung thư đa chuyên khoa truyền thống, hội nghị tập trung vào những chủ đề đáng quan tâm hiện nay như: Cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư thường gặp, như: ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tiêu hóa và ung thư đầu-cổ… Cập nhật những tiến bộ trong thực hành xạ trị ung thư, bao gồm xạ trị Proton. Đào tạo thực hành ung thư Nhi, Ghép tủy và liệu pháp miễn dịch trong ung thư Nhi. Chăm sóc giảm nhẹ và Điều dưỡng ung thư…

VĂN THẮNG