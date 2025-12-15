Hơn 30% sinh viên ở các trường đại học mắc tật khúc xạ

Tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật VISI 2025 được tổ chức vừa qua, BS Trần Thị Khánh Linh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt cho biết: Cận thị nặng làm gia tăng nguy cơ các vấn đề nghiêm trọng ở mắt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ cận thị nặng đang gia tăng nhanh chóng và được dự báo sẽ ảnh hưởng đến khoảng 10% dân số toàn cầu vào năm 2050.

Theo BS Trần Thị Khánh Linh, tật khúc xạ là nguyên nhân phổ biến gây suy giảm thị lực. Số người trên toàn cầu mắc tật khúc xạ ước tính khoảng từ 1 đến 2 tỷ người. Cận thị là tật khúc xạ hay gặp nhất, chiếm 1/4 dân số trên thế giới. Theo số liệu của Viện Thị giác Brien Holden (Australia), có khoảng 23% dân số bị cận thị trong năm 2015 và dự đoán sẽ tăng lên khoảng 50% vào năm 2050.

"Tại Việt Nam, theo khảo sát tại một số trường đại học, tỷ lệ tật khúc xạ ở sinh viên là 30%, riêng cận thị chiếm 28%. Hiện có nhiều phương pháp điều trị cận thị như: đeo kính gọng, kính áp tròng hoặc phẫu thuật", BS Trần Thị Khánh Linh thông tin.

Bà Khánh Linh cho biết, phương pháp phổ biến để phẫu thuật cận thị, viễn thị, loạn thị hiện nay là phẫu thuật khúc xạ bằng laser. Đó là tạo vạt giác mạc (Lasik) phổ biến như một phương pháp an toàn và hiệu quả để điều chỉnh cận thị. Tuy nhiên, những bệnh nhân bị cận thị nặng hoặc giác mạc mỏng phải đối mặt với nhiều hạn chế như: khô giác mạc, lệch vạt giác mạc, tái cận sau mổ...

BS Trần Thị Khánh Linh

Bên cạnh đó, phẫu thuật Phakic ICL (Implantable Collamer Lens)/ IPCL (Implantable Phakic Contact Lens) cũng là kỹ thuật tiên tiến trong điều trị các tật khúc xạ. Phương pháp này xuất hiện từ năm 1997 và đã thực hiện được hơn 400.000 ca trên thế giới. Kỹ thuật viên sẽ đặt một thấu kính nội nhãn đặc biệt vào phía sau mống mắt, ngay trước thủy tinh thể tự nhiên của mắt giúp bảo tồn mô giác mạc, bảo tồn điều tiết tự nhiên, thích hợp cho giác mạc mỏng và giảm khô mắt.

Kết quả nghiên cứu 15 người bệnh (30 mắt) tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt cho thấy, phương pháp phẫu thuật Phakic với ưu điểm là có khả năng điều trị các trường hợp cận thị rất cao, loạn thị khá cao, những trường hợp giác mạc mỏng không thể phẫu thuật bằng phương pháp khác, cũng như bảo tồn được khả năng điều tiết của thể thủy tinh và ít biến chứng, hơn nữa phương pháp này khá an toàn và đạt được hiệu quả lâu dài.

Hội nghị Khoa học kỹ thuật thường niên VISI 2025 với chủ đề “Mỗi ánh mắt – một niềm tin” là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm cập nhật tiến bộ nhãn khoa hiện đại; chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng thực tiễn và thúc đẩy nghiên cứu – đổi mới – hợp tác chuyên môn trong cộng đồng nhãn khoa Việt Nam.

THÀNH SƠN