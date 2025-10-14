Bệnh viện Tâm Anh tham gia triển lãm công nghệ chiến lược quốc gia 2025

VNVC giới thiệu mô hình nhà máy vaccine và sinh phẩm hiện đại, với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 2.500 tỷ đồng, công suất 100 triệu liều/năm, được xây dựng theo chuẩn quốc tế WHO, EU, FDA, thu hút các đại biểu tham quan và đánh giá rất cao

Sự kiện diễn ra nhân khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến tham quan Triển lãm. Tại đây, Hệ sinh thái Bệnh viện Tâm Anh - Vaccine VNVC vinh dự đại diện ngành y tế TPHCM báo cáo và giới thiệu những công nghệ y tế hiện đại hàng đầu thế giới, thuộc nhóm Công nghệ chiến lược quốc gia số 7 về y - sinh tiên tiến.

Dàn công nghệ “khủng” ngang tầm quốc tế

Tâm điểm thu hút các đại biểu, khách tham quan là gian trưng bày mô phỏng robot chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống Modus V Synaptive tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của BVĐK Tâm Anh TPHCM. Robot này là một cuộc cách mạng của y học hiện đại trong phẫu thuật thần kinh - cột sống, chuyên phục vụ cấp cứu đột quỵ xuất huyết não, phẫu thuật u não, dị dạng mạch máu não, u tủy, thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, gãy cột sống… Các ca phẫu thuật đều mang lại hiệu quả và độ an toàn vượt trội hơn rất nhiều lần so với mổ truyền thống. Hiện, chỉ có 14 nước trên thế giới đầu tư robot này vì chi phí đắt đỏ, hiếm có.

Mới đây, robot AI này cũng nằm trong danh sách công nghệ y tế được ưu tiên tập trung khi Bệnh viện Tâm Anh ký hợp tác toàn diện với Bệnh viện Nhân dân 115. Mục tiêu liên thông tiếp nhận bệnh nhân nhập viện ở cả 2 bên đều có cơ hội sử dụng các thiết bị máy móc hiện đại trong chẩn đoán và can thiệp, phẫu thuật kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM đã phẫu thuật thành công hàng trăm ca mổ u não, u tủy sống và đột quỵ xuất huyết não đầu tiên bằng Robot AI Modus V Synaptive. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Cùng được trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm là hàng loạt công nghệ, thiết bị và kỹ thuật tối tân ngang tầm quốc tế như: Hệ thống labo siêu sạch chuẩn ISO 5 đạt kỷ lục châu Á; Thiết bị và kỹ thuật xét nghiệm tối tân thực hiện đầu tiên ở Đông Nam Á, giúp xác định dấu ấn miễn dịch trong thử nghiệm thuốc ung thư thế hệ mới thử nghiệm đồng thời với Bệnh viện Đại học Harvard (Mỹ); Xét nghiệm phát hiện virus viêm gan D đầu tiên tại Việt Nam, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm chuẩn quốc tế của VNVC… Các thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại cũng được Tâm Anh giới thiệu như “siêu máy CT” Somatom Force VB30 hơn 100 nghìn lát cắt chụp toàn thân chỉ 1 - 2 giây, máy MRI 3 Tesla tích hợp AI... Những công nghệ này khẳng định năng lực y tế công nghệ cao của TPHCM, đủ tầm phục vụ người dân trong nước và cả quốc tế với chất lượng đạt chuẩn toàn cầu, nhưng chi phí hợp lý hơn nhiều.

Đầu tư mạnh cho nghiên cứu và y học tương lai

Ở trụ cột nghiên cứu khoa học y học, BVĐK Tâm Anh còn đầu tư lớn cho nghiên cứu khoa học, thử nghiệm lâm sàng, hợp tác với các nhà khoa học quốc tế từ Mỹ, Anh, Pháp… Các nghiên cứu lĩnh vực miễn dịch, gen, tế bào, mô phôi của hệ thống Tâm Anh đều đạt các chứng chỉ cao cấp và chuyên sâu hàng đầu thế giới như CAP, ISO (Mỹ) cho giải phẫu bệnh tế bào, RTAC (Úc) cho hỗ trợ sinh sản, xét nghiệm miễn dịch cho nghiên cứu thuốc miễn dịch phát minh của Mỹ… Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TPHCM (IVF Tâm Anh) được trao kỷ lục châu Á cho phòng labo “lab-trong-lab” đạt chuẩn siêu sạch ISO 5 - tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực phôi học.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh đầu tư hệ thống labo phôi học với trang thiết bị hiện đại, tích hợp tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến hàng đầu thế giới, giúp tối ưu tỷ lệ có thai cộng dồn trong thụ tinh ống nghiệm. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Chia sẻ tại triển lãm, TS.BS Chu Tấn Huy, Trưởng nhóm Miễn dịch Ung thư, Viện nghiên cứu Tâm Anh, cho biết: “Viện đang triển khai 33 đề tài nghiên cứu quốc tế và trong nước, hợp tác với nhà khoa học từ Đại học Stanford (Mỹ), Oxford (Anh) và các tập đoàn dược phẩm toàn cầu như AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, Abbott, GSK…”. Các công trình tiêu biểu gồm thuốc miễn dịch đường uống điều trị ung thư hợp tác với Stanford, điểm nghiên cứu duy nhất ngoài nước Mỹ trên toàn thế giới, nghiên cứu các điều kiện chuẩn bị tiếp nhận chuyển giao công nghệ các thuốc phát minh, vaccine ung thư của Nga, xét nghiệm chẩn đoán viêm gan D đầu tiên ở Đông Nam Á, kỹ thuật xác định dấu ấn miễn dịch tế bào ung thư, giúp phát hiện bệnh sớm.

Những dự án này không chỉ giúp Việt Nam tiếp cận và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới mà các nhà khoa học Việt Nam cũng đóng góp tri thức vào bản đồ khoa học toàn cầu, đúng với tinh thần mà TPHCM hướng tới: trở thành trung tâm nghiên cứu và sáng tạo y sinh hàng đầu khu vực.

Mỗi năm có hơn 12.000 bệnh nhân là người nước ngoài đến BVĐK Tâm Anh khám chữa bệnh. Người bệnh đến với Tâm Anh không chỉ được điều trị thành công một lần, mà còn giới thiệu người thân, bạn bè cùng trở lại khám chữa bệnh như sự tri ân, lòng tin đối với ngành y Việt Nam. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Chia sẻ tại triển lãm, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ sinh thái BVĐK Tâm Anh - Tiêm chủng vaccine VNVC, nhấn mạnh: “TPHCM là trung tâm kinh tế, xã hội quan trọng của cả nước và cũng là vùng đất năng động, cởi mở, thuận lợi để chắp cánh cho những khát vọng vươn tầm về công nghệ của các doanh nghiệp Việt. Khi các quyết sách của Đảng, Chính phủ đã mở đường, chắp cánh, các doanh nghiệp chắc chắn sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để quyết tâm và mạnh dạn đầu tư lớn, làm chủ trên quê hương mình và cùng nhau vươn ra quốc tế. Tự chủ vaccine đến dẫn đầu công nghệ y khoa, đó không chỉ là những bước tiến về đầu tư công nghệ, mà còn là những hành động cụ thể hoá các Chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ và thể hiện trách nhiệm của các doanh nghiệp, các nhà khoa học, những công dân việt Nam trong kỷ nguyên mới của dân tộc”.

Tại triển lãm, cùng hệ sinh thái với Hệ thống BVĐK Tâm Anh, Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC cũng giới thiệu Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC - “khối đá tảng” đầu tiên trong chiến lược tự chủ vaccine chất lượng cao, góp phần bảo đảm an ninh y tế quốc gia. Với vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, Nhà máy Vaccine VNVC được trang bị dây chuyền công nghệ hiện đại, dự kiến vận hành vào cuối năm 2027 với công suất 100 triệu liều/năm. Dự án sẽ hoàn thiện chuỗi cung ứng khép kín, tự chủ vaccine trong nước, chủ động nguồn cung, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng đại trà và ứng phó các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, VNVC hướng tới xuất khẩu vaccine “Made in Việt Nam”.

PHI HỒNG