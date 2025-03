Bị cáo cầm đầu vụ án mua bán trái phép hóa đơn xin được xét xử vắng mặt

Ngày 26-3, tiếp tục phiên xét xử vụ án mua bán hóa đơn gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An), Công ty TNHH thiết bị y tế Danh (Công ty Danh), Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi (Công ty Tràng Thi), tòa đã công bố đơn của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (cựu Tổng Giám đốc Công ty Thành An, đang bỏ trốn khỏi Việt Nam).