Bị giật điện thoại, cô gái đuổi theo tông vào xe đối tượng

Sáng 2-6, tại trụ sở Công an quận Gò Vấp, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp (TPHCM) đã trao quyết định khen thưởng cho 2 tập thể thuộc Công an quận và 3 người dân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản.

Theo Công an quận Gò Vấp, chiều 30-5, chị T. (sinh năm 2003, ngụ quận Bình Thạnh) đứng đợi bạn và sử dụng điện thoại ở con hẻm đường Lê Đức Thọ (phường 16, quận Gò Vấp).

Lúc này, Vũ Đức Trí (sinh năm 1992, ngụ quận Gò Vấp) đi xe máy áp sát cướp giật điện thoại của chị T. rồi tẩu thoát.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi nhận và nạn nhân tới công an trình báo. Tối cùng ngày, qua truy xét, công an đã bắt giữ được Trí.

Trưa 31-5, chị L.H. (ngụ quận Gò Vấp) đứng ở đường Quang Trung (phường 10, quận Gò Vấp) thì bị Quan Uy Quang (sinh năm 1983, ngụ quận 11) đi xe máy áp sát, giật điện thoại. Chị H. tri hô và dùng xe đuổi theo Quang.

Sau khi đuổi kịp, chị H. tông mạnh vào phía sau xe của Quang khiến cả 2 ngã xuống đường. Cùng lúc, ông Nguyễn Thanh Vũ và ông Phan Thanh Giàu (đều ngụ quận Gò Vấp) nghe tiếng chị H. hô hoán nên chạy lại khống chế bắt Quang và giao cho công an.

Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng biểu dương thành tích mà Công an phường 16 và Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp đã đạt được. Đặc biệt là hành động của chị H., ông Vũ và ông Giàu. Đây là những tấm gương quần chúng có hành động dũng cảm xuất phát từ trách nhiệm, sự đồng lòng cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư, bảo vệ tài sản của bản thân và cộng đồng.

Chủ tịch UBND quận Gò Vấp nhấn mạnh, việc làm của chị H., ông Vũ và ông Giàu không chỉ thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng tấn công tội phạm, bảo vệ sự bình yên của nhân dân trong cuộc sống; mà còn thể hiện tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, không run sợ trước cái ác, cái xấu.

Trong tháng 5-2024, Công an TPHCM ghi nhận, toàn TPHCM xảy ra 334 vụ phạm tội xâm phạm sở hữu. Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm đường phố nói chung và tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản nói riêng.

Công an cũng nâng cao hiệu quả các tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363 kết hợp với cảnh sát hình sự, đặc nhiệm, để truy xét nhanh các đối tượng gây án.

