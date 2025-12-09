Năng lượng mới cho giới trẻ từ bộ sưu tập Tăng lực Bidrico 4 mùa

Sau gần một tháng có mặt trên thị trường, nước tăng lực Bidrico lon 325ml phiên bản “Tăng lực 4 mùa” nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng trẻ nhờ sự đổi mới về hương vị, thiết kế và cách tiếp cận đầy năng lượng. Sản phẩm được xem như bước chuyển mình của một thương hiệu lâu năm đang nỗ lực trẻ hóa để bắt nhịp với nhu cầu tiêu dùng trong nhịp sống đô thị hiện đại.

Thương hiệu hơn 30 năm với định hướng trẻ hóa mạnh mẽ

Bidrico – Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Quang Minh là thương hiệu có mặt trên thị trường hơn ba thập niên, sở hữu hệ thống sản xuất đạt chuẩn ISO 9001:2015, HACCP, Halal và FDA-FCE-SID. Những tiêu chuẩn này tạo nền tảng để nhiều sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ phổ biến trong nước mà còn có chỗ đứng tại các thị trường xuất khẩu. Với định hướng phát triển xanh, an toàn và bền vững, Bidrico nhiều năm liền được ghi nhận là doanh nghiệp xanh trong ngành nước giải khát.

Những năm gần đây, doanh nghiệp đã đẩy mạnh chiến lược trẻ hóa thương hiệu. Đại diện Bidrico chia sẻ rằng thị trường nước tăng lực đã thay đổi đáng kể, khi người tiêu dùng trẻ không chỉ tìm kiếm giải pháp bổ sung năng lượng mà còn mong muốn một sản phẩm thể hiện được phong cách và cảm xúc cá nhân. Từ nhu cầu đó, bộ sưu tập Tăng lực 4 mùa ra đời như lời đáp cho xu hướng tiêu dùng mới – tươi trẻ, sáng tạo và đề cao trải nghiệm.

Theo đại diện này, việc đổi mới sản phẩm lần này không chỉ nằm ở phần hương vị mà còn là cách doanh nghiệp tiếp cận lại câu chuyện năng lượng của giới trẻ: năng lượng không chỉ đến từ caffeine hay vitamin mà còn từ cảm hứng, từ sự hứng thú khi cầm một lon nước mang dấu ấn riêng. “Chúng tôi muốn sản phẩm là một phần của phong cách sống, không chỉ là thức uống”, vị này cho biết.

Bốn hương vị – bốn sắc thái năng lượng

Điểm nổi bật của Tăng lực Bidrico 4 mùa là sự kết hợp bốn hương vị trong cùng một thùng sản phẩm, tạo nên lựa chọn đa dạng cho từng cảm xúc và tình huống sử dụng. Vị dâu tươi mới được lấy cảm hứng từ mùa Xuân, phù hợp cho những ngày cần khởi động tinh thần. Vị chanh bạc hà sảng khoái mang dáng dấp mùa Hè, giúp nhanh chóng lấy lại tỉnh táo trong những thời điểm cần tập trung cao. Vị trái cây nhẹ nhàng gợi nhớ mùa Thu, thích hợp với những hoạt động giao tiếp và làm việc hằng ngày. Trong khi đó, vị nho đậm đà của mùa Đông đem lại sắc thái mạnh mẽ, cá tính cho người ưa thích sự khác biệt.

Bên cạnh hương vị phong phú, sản phẩm được bổ sung nhóm vitamin B (B3, B6, B12), giúp hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và duy trì sự tỉnh táo – yếu tố được nhóm khách hàng trẻ đánh giá cao trong nhịp sống cần nhiều sáng tạo và làm việc liên tục. Thiết kế lon 325ml nhỏ gọn, tiện mang theo đến trường, công sở hoặc trong các hoạt động giải trí, càng góp phần khiến bộ sưu tập trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ.

Ghi nhận tại hệ thống Saigon Co.op, nhu cầu các sản phẩm nước giải khát năng lượng đang tăng trở lại dịp cuối năm. Chị Hoàng Thái Liên Thanh (Phường Tân Thuận), cho biết xu hướng tiêu dùng của giới trẻ hiện thiên về những sản phẩm mới, có sự sáng tạo về hương vị nhưng vẫn đảm bảo chất lượng ổn định. Những dòng sản phẩm như Bidrico 4 mùa cho thấy doanh nghiệp nội đã nắm bắt khá nhanh thị hiếu mới. Đây là tín hiệu tích cực của thị trường, nhất là khi sức mua dịp Tết dự báo tăng. “Sự linh hoạt của bộ sưu tập 4 mùa – từ vị dâu nhẹ nhàng đến vị nho mạnh mẽ – giúp sản phẩm không chỉ phù hợp với người cần bổ sung năng lượng mà còn với nhóm yêu thích khám phá hương vị mới lạ. Điều này tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường nước tăng lực ngày càng có nhiều thương hiệu tham gia.” đại diện Công ty Bidrico chia sẻ thêm.

Sự xuất hiện của bộ sưu tập Tăng lực 4 mùa được xem như nỗ lực rõ nét của Bidrico trong hành trình nâng tầm trải nghiệm người dùng. Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh rằng việc phát triển sản phẩm mới luôn đi kèm thách thức, nhưng đó cũng là cách giúp thương hiệu Việt giữ được sức sống trên một thị trường cạnh tranh cao. Tinh thần trẻ hóa, sáng tạo và gần gũi với người dùng được xem là chìa khóa để doanh nghiệp mở rộng nhóm khách hàng, nhất là thế hệ trẻ vốn đang chi phối mạnh mẽ xu hướng tiêu dùng đồ uống.

Với sự đầu tư bài bản về thiết kế, hương vị và chất lượng, tăng lực Bidrico 4 mùa góp phần làm phong phú thêm phân khúc nước tăng lực nội địa, đồng thời thể hiện cách doanh nghiệp trong nước đang chủ động đổi mới để bắt nhịp thị trường. Bên cạnh giá trị bổ sung năng lượng, điều mà sản phẩm hướng đến là truyền tải tinh thần tích cực, trẻ trung và đầy tự tin – những giá trị quen thuộc của thế hệ người tiêu dùng mới.

Minh Xuân