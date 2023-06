Bình Định: Doanh nghiệp than khó với cảnh "1 cổ 2 tròng"

Có 108 ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp (DN) gửi đến cuộc đối thoại, trong đó tập trung các lĩnh vực, như: ngân hàng, thuế, quy định phòng cháy chữa cháy, đất đai, tài nguyên…

Khổ với 3 tháng kiểm tra PCCC 1 lần

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Sở KH-ĐT, Sở Công thương tỉnh Bình Định trình bày về phát triển kinh tế - xã hội, tình hình hoạt động của các DN cũng như khó khăn, vướng mắc và việc giải quyết các kiến nghị của các sở - ban - ngành tỉnh này.

Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định nêu ra những kết quả KT-XH tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm và bối cảnh đầu tư, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm mà tỉnh này đề ra để đạt được vô cùng nặng nề. Vì vậy, vai trò của các DN là rất quan trọng.

Vừa qua, Sở KH-ĐT tỉnh cũng đã công bố “đường dây nóng” và công khai số điện thoại đầu mối để tạo cầu nối chia sẻ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tới đây, Bình Định sẽ rà soát toàn bộ dự án vốn ngoài nhà nước để phân loại tháo gỡ.

Lãnh đạo Sở KH-ĐT tỉnh này cho biết, tỉnh này ưu tiên đồng hành, tháo gỡ khó khăn đối với các DN có tâm huyết và thiện chí đầu tư. Còn đối với các nhà đầu tư cố tình hoặc do lỗi chủ quan chậm trễ, trì trệ trong thực hiện các dự án thì tỉnh này kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định, có thể thu hồi dự án…

Tại buổi đối thoại, nhiều đại diện các hiệp hội, DN chia sẻ thêm nhiều khó khăn khi đơn hàng nhập khẩu giảm sâu, lao động lần lượt nghỉ việc, các ưu đãi, khoản vay, giãn nợ từ ngân hàng thương mại khó tiếp cận… Song song với đó, các quy định về PCCC, kiểm tra của đơn vị chức năng đang tạo gánh nặng “1 cổ 2 tròng” lên các doanh nghiệp.

Đặc biệt, lãnh đạo Hiệp hội gỗ Bình Định cho biết, một số DN phản ánh việc các đơn vị chức năng kiểm tra quy định về PCCC cứ 3 tháng kiểm tra 1 lần gây nhiều khó khăn, phiền hà cho họ.

“Không biết quy định này từ đâu. Tuy nhiên, theo tôi, chúng ta nên giảm bớt việc kiểm tra này lại. Bởi, đối với các DN khi đủ điều kiện, đầy đủ hồ sơ thủ tục về PCCC thì nên giãn việc kiểm tra, có thể kéo dài 1 năm/1 lần…”, đại diện Hiệp hội gỗ Bình Định nêu.

Về nội dung trên, Đại tá Lê Hồng Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, việc đơn vị PCCC kiểm tra 3 tháng/lần đã kết thúc từ năm 2014. Theo quy định mới của Chính phủ thì đơn vị chức năng chỉ kiểm tra quy định này 6 tháng/lần. Hiện, Công an tỉnh Bình Định đang kiến nghị Bộ Công an sửa đổi chỉ kiểm tra 1 năm/lần đối với quy định về phòng cháy.

“Còn nếu đơn vị, DN hoặc cơ sở nào phát hiện có cơ quan phòng cháy kiểm tra 3 tháng/lần thì báo ngay cho chúng tôi để xử lý. Bởi, việc này là sai quy định”, ông Thái cho biết.

Ngoài ra, theo Đại tá Thái, từ tháng 5-2023, đơn vị này đã thành lập 3 tổ công tác phủ kín tất cả các huyện, thị, thành phố tỉnh này để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở, đơn vị liên quan quy định về PCCC. Qua theo dõi, từ tháng 5 đến nay, các tổ công tác đã tháo gỡ cho 15 cơ sở chủ yếu hoàn thiện xong thủ tục nghiệm thu…

Ngân hàng với doanh nghiệp phải như "cá với nước"

Trao đổi tại buổi đối thoại, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết thời gian qua, mặc dù quy định về PCCC tại tỉnh đã làm tích cực. Tuy nhiên, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh này vẫn tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của DN than khó trong các quy định phòng cháy.

“Tôi đề nghị, đối với các cơ sở karaoke, vũ trường, do chúng ta đã có bài học đắt nên phải tuân thủ nghiêm ngặt, không được du di. Còn đối với các doanh nghiệp sản xuất, cần tạo điều kiện ưu tiên tối đa cho họ. Cơ quan phòng cháy cần phải chuẩn hóa quy định hướng dẫn 1 lần, không được phiền hà, hành lên hành xuống từng tí”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Tuấn đề nghị phía Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Định cần rà soát, tổng hợp tất cả khoản nợ, chính sách giãn nợ, ưu đãi của các DN trên địa bàn và sớm báo cáo UBND tỉnh để có ý kiến cụ thể lên Ngân hàng Nhà nước.

Người đứng đầu chính quyền Bình Định cho rằng, hiện trong giao dịch giữa các DN với ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng thương mại, phía các ngân hàng vẫn luôn “đứng cửa trên”. Qua đây, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị phía các ngân hàng thương mại cần thể hiện tinh thần trách nhiệm hơn, thắt chặt với các DN như “cá với nước”, chia sẻ khó khăn cùng nhau.

“Không thể khi lúc bình thường làm ăn thuận lợi thì kêu "anh anh, em em", còn khó khăn thì quay lưng”, ông Tuấn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, chính quyền này sẽ tiếp tục cải tiến để thực sự tạo ra “1 cửa, 1 đầu mối” trong giải quyết, phục vụ người dân và các doanh nghiệp. Trên tinh thần, DN không thể vượt rào pháp luật, nhưng chính quyền không nên quá máy móc, cứng nhắc.