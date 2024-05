Chủ dự án cao ốc Saigon One Tower bị cưỡng chế thuế

Công ty này bị cưỡng chế vì nợ thuế gần 30 tỷ đồng (quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp), là chủ đầu tư dự án cao ốc Saigon One Tower toạ lạc tại quận 1.

Quyết định nói trên có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, từ ngày 23-4-2024 đến ngày 23-4-2025. Cục thuế TPHCM cũng đã ra thông báo về việc ngừng sử dụng hoá đơn của Công ty CP Sài Gòn One Tower. Nếu sau ngày 23-4-2024, doanh nghiệp này sử dụng hoá đơn thì được coi là không hợp pháp.

Dự án Saigon One Tower có khuôn viên hơn 6.672m2, mật độ xây dựng 46% với quy mô 41 tầng (không tính 5 tầng hầm và 3 tầng kỹ thuật), tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Theo thiết kế, công trình cao khoảng 190m, gồm khu căn hộ 180 căn và khu văn phòng. Dự án này có vị trí vô cùng đắc địa khi toạ lạc trên khu “đất vàng” ngay góc đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt (quận 1).

Dự án được khởi công vào năm 2007 và nếu hoàn thành đúng tiến độ, đây sẽ là toà nhà cao thứ ba tại TPHCM và thuộc top 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam. Dự kiến hoàn thành năm 2009 nhưng tiến độ xây dựng tòa nhà bị chậm, đến năm 2011 thì bị dừng thi công hẳn, dù đã hoàn thiện phần thô. Dù gần 1 thập kỷ đã trôi qua, nhưng tòa nhà vẫn chưa thể hoàn thành.

Cao ốc Saigon One Tower bị bỏ hoang nhiều năm tại trung tâm TPHCM

Hồi cuối năm 2021, Saigon One Tower xuất hiện với áo mới mang tên IFC One Saigon. Đơn vị quản lý và phát triển dự án là Công CP Đầu tư và Phát triển Viva Land (doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Cuối tháng 8-2022, lớp kính bên ngoài tòa nhà được thay mới.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, dự án Saigon One Tower đã ngưng thi công nhiều năm, khả năng chịu lực của các khung kính kém đi, dẫn đến mất an toàn và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Do đó, UBND TPHCM cho phép chủ đầu tư thay lớp kính bên ngoài công trình nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và chỉnh trang đô thị.

Theo thông tin từ Cục thuế TPHCM, kết thúc quý 1-2024, nhiều doanh nghiệp bất động sản tại TPHCM cũng nợ thuế “đầm đìa”. Điển hình là Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) với số nợ hơn 366,7 tỷ đồng. Đây là công ty mà đại gia Đinh Trường Chinh nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị.

Cuối tháng 12-2023, ông Đinh Trường Chinh đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố bị can để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó hai tháng, vào tháng 10-2023, ông Đinh Trường Chinh, với vai trò là nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại - quảng cáo - xây dựng - địa ốc Việt Hân cũng đã bị Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM khởi tố bị can về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" từ vụ thâu tóm 2 khu đất vàng ở số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé (quận 1), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Trong danh sách này còn có nhiều doanh nghiệp có nợ thuế lớn khác như Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức, nợ hơn 91,7 tỷ đồng, Công ty CP đầu tư xây dựng địa ốc Trường Thịnh Phát nợ 89,2 tỷ đồng.

ĐỨC TRUNG