Bất động sản tại các tỉnh lân cận TPHCM “hút” khách

Chịu đi xa để có nơi ở hợp lý

Tại tỉnh Bình Dương, Phú Đông Group vừa công bố dự án căn hộ Phú Đông Sky One ở TP Dĩ An, cung cấp ra thị trường 780 căn hộ có diện tích 42-75m2, với giá bán trung bình từ 32 triệu đồng/m2 (chưa VAT). Trong vòng 5 năm trở lại đây, Phú Đông Group liên tục có những dự án căn hộ triển khai tại tỉnh Bình Dương. Ở TP Thuận An, trong quý 2 này, Tập đoàn Danh Khôi sẽ chào bán giai đoạn 2 dự án Astral City quy mô hơn 5.000 căn hộ, giá bán hơn 40 triệu đồng/m2.

Một dự án chung cư cao tầng đang được thi công tại TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ngoài những dự án nói trên, một loạt dự án khác tại tỉnh Bình Dương cũng đang lên kế hoạch bán hàng trong thời gian tới. Ghi nhận trên thị trường, Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt sẽ tung 5.000 căn hộ trong năm 2024. Tại TP Dĩ An, Pi Group sẽ đưa ra thị trường dự án Picity Sky Park, quy mô gần 1.800 căn hộ. Tại TP mới Bình Dương, CapitaLand đã khởi công dự án The Orchard (dự án thành phần của Khu đô thị Sycamore) - khu phức hợp căn hộ cao cấp, kết hợp thương mại, dịch vụ quy mô 3.500 căn hộ. Hồi trung tuần tháng 4 vừa qua, Kim Oanh Group cũng đã được UBND tỉnh Bình Dương trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Một Thế Giới (The One World). Dự án tọa lạc tại TP Thuận An, có quy mô gần 50ha, với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 1 tỷ USD.

Tại Long An, khu vực trước đây chủ yếu là các dự án đất nền, thì nay nhiều dự án căn hộ chuẩn bị triển khai. Theo chủ đầu tư Cát Tường Group, sắp tới doanh nghiệp sẽ triển khai dự án căn hộ Cát Tường Phú An, quy mô 1.700 căn hộ, với diện tích 38-80m2/căn. Trước dự báo nhu cầu và tiềm năng của thị trường khu vực phía Tây TPHCM, Công ty CP Bất động sản SeaHoldings chuẩn bị giới thiệu ra thị trường khoảng 2.000 căn hộ có mức giá hợp lý. Theo đó, dự án gồm 5 block được xây dựng trên diện tích đất rộng hơn 2,1ha với đa dạng căn hộ có diện tích 36-70m2.

Lý giải việc doanh nghiệp chọn Bình Dương là “cứ điểm” để triển khai dự án, ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Phú Đông Group, chia sẻ: “Câu chuyện chấp nhận đi xa để tìm được nơi ở có mức giá hợp lý và môi trường tốt sẽ ngày càng phổ biến. Trước đây, nhiều người chấp nhận sống trong những ngôi nhà chật chội nhưng ở gần trung tâm TPHCM, hơn là ở vùng ven xa xôi, thì nay họ chấp nhận đi xa hơn để tìm kiếm một nơi ở rộng rãi, không khí trong lành”. Tuy vậy, theo ông Phúc, không phải dự án nào ở vùng ven cũng hút được khách hàng, mà chỉ những dự án nằm ở nơi có hạ tầng kết nối hoàn thiện, được đầu tư bài bản, đảm bảo đầy đủ các dịch vụ, tiện ích… mới được quan tâm.

Tác động tốt từ hạ tầng giao thông

TS Phạm Anh Khôi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế - tài chính - bất động sản Dat Xanh Services, nhìn nhận, gần đây tỉnh Bình Dương thu hút các chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước vì có quỹ đất lớn, được phép xây dựng các khu nhà cao tầng và không bị hạn chế chỉ tiêu dân số. Đáng chú ý, ở các trục đường chính giáp ranh TPHCM là Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13, quỹ đất còn đủ lớn để các chủ đầu tư triển khai dự án, trong khi quỹ đất ở TPHCM ngày càng ít đi.

Bên cạnh đó, chi phí xây dựng tại Bình Dương được xem là khá “mềm”, chỉ ở mức 38-45 triệu đồng/m2 cho dự án chung cư trung cấp, trong khi cùng phân khúc này tại TPHCM gấp đến 2,5 lần. Hơn nữa, việc tìm căn hộ vừa túi tiền tại TPHCM ngày càng khó, giao thông đi lại giữa Bình Dương và TPHCM lại khá thuận lợi, nên người lao động đang làm việc tại các vùng giáp ranh có thể dễ dàng mua nhà tại Bình Dương để ở, đầu tư hoặc cho thuê.

Một số chuyên gia bất động sản cho rằng, để giải quyết tình trạng lệch pha cung cầu và đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân, việc mở rộng phân khúc nhà ở vừa túi tiền là rất cần thiết. Bởi lẽ, trong quá trình sở hữu nhà và tích lũy tài sản của người dân, thường bắt đầu từ những căn hộ nhỏ, giá cả phải chăng, và sau đó mới tính đến những căn hộ lớn hơn. Việc mua nhà ở những vị trí đắc địa thường không khả thi đối với những người mua nhà lần đầu. Đặc biệt, nhiều dự án hạ tầng đang được cải thiện làm tăng tính kết nối thông qua các tuyến đường bộ, cao tốc, cầu và đường vành đai. Việc phát triển cơ sở hạ tầng kéo các khu vực ngoại ô gần lại với trung tâm TPHCM hơn, giúp làm giảm thời gian di chuyển của người dân.

Ông Nguyễn Vũ, Giám đốc Trung tâm Giao dịch bất động sản Căn Nhà Mới, cho rằng, nếu sắp xếp mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 là phân khúc căn hộ bình dân thì có thể nói các DN làm nhà ở thương mại tại TPHCM gần như không thể làm được nữa. Trong quý 1-2024, nguồn cung mới có mức giá thấp nhất là 49 triệu đồng/m2 ở huyện Nhà Bè, hay một dự án ở huyện Bình Chánh cũng có giá 50 triệu đồng/m2. Với thực tế này, người mua nhà tại TPHCM muốn mua nhà vừa túi tiền, căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng buộc phải chuyển sang mua các sản phẩm ở những khu vực lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai.

TRUNG ĐỨC