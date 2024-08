Bình Dương: 7 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,19%

Chiều 2-8, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương phối hợp UBND tỉnh và Hội nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh 7 tháng đầu năm 2024.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu tại buổi họp báo

Theo UBND tỉnh Bình Dương, trong 7 tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,19% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 5,81%; dịch vụ tăng 7,36%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,2%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,29%.

Quang cảnh buổi họp báo

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt 195.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu đạt 18,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,6% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 13,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Tính đến nay, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt 5.021 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch của HĐND đề ra và đạt 32,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương trao đổi thông tin tại hội nghị

Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm 2024, đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh đạt 47.500 tỷ đồng, đầu tư nước ngoài đã thu hút đạt 1 tỷ USD. Đến nay, toàn tỉnh có 4.342 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 40,9 tỷ USD. UBND tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư 15 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng. Về ngân sách, đến nay tỉnh Bình Dương đã thu được 40.434 tỷ đồng, đạt 56% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh và 62% dự toán Thủ tướng giao, tăng 15% so với cùng kỳ.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 3.200 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 41.000 lao động. Các cơ quan chức năng đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 54.000 người, tạo việc làm tăng thêm cho 17.000 người...

XUÂN TRUNG