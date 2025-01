Bình Dương: Bắt khẩn cấp đối tượng đánh người nguy kịch sau va chạm giao thông

Liên quan vụ đánh người đến nguy kịch sau va chạm giao thông xảy ra tại TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chiều 2-1, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê tỉnh An Giang), khi y đang lẩn trốn tại tỉnh An Giang. Hiền là nghi can tấn công khiến anh N.T.B (quê Thanh Hóa) nguy kịch.