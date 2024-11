Bình Dương: Chuyển biến tích cực trong chỉnh trang đô thị

Nhiều năm qua, các đô thị của tỉnh Bình Dương như TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An, TP Thuận An đã đối mặt với tình trạng quá tải hạ tầng, phân bố dân cư dày đặc. Tuy nhiên, từ các chương trình chỉnh trang đô thị với giải pháp đồng bộ, đến nay bộ mặt đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực, hình thành các khu dân cư văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tuyến đường Nguyễn An Ninh, TP Dĩ An vừa trồng mới hàng loạt cây mai tứ quý, tạo cảnh quan đô thị

Điểm sáng TP Dĩ An

Khu đất trống phía trước ga tàu Dĩ An (đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An) vốn trước đây nhếch nhác với các điểm tập kết rác tự phát và tình trạng chiếm dụng buôn bán lộn xộn. Sau khi được cải tạo, khu đất trở thành điểm giữ xe miễn phí cho người dân và hành khách tới ga Dĩ An, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, góp phần tăng tiện ích công cộng. Ông Ngô Xuân Hùng, một người dân phường Dĩ An, TP Dĩ An, chia sẻ: “Trước đây, khu vực phía trước ga Dĩ An không được quản lý tốt, nhưng chỉ một thời gian ngắn được thành phố tổ chức lại, cho thảm nhựa, trở thành một trong những điểm đẹp và tiện ích”.

Cùng với việc hình thành các không gian công cộng, TP Dĩ An cũng vừa triển khai trồng hàng loạt cây xanh, giúp tăng mảng xanh ở nhiều con đường. Chỉ trong 10 tháng năm 2024, toàn TP Dĩ An đã trồng mới gần 5ha cây xanh dọc tuyến đường ĐT743, công viên Vườn Dầu (phường Dĩ An); trồng mới hơn 300 cây mai tứ quý ở khu vực dải phân cách các tuyến đường số 9, đường Nguyễn An Ninh và gần 4.000 cây chà là ở các khu đất công dọc tuyến ĐT743B và các khu vực trường học, tạo cảnh quan môi trường, tăng mảng xanh đô thị. Trong khi đó, công tác triển khai nạo vét các kênh, mương thoát nước cũng đã được thành phố quan tâm như việc hoàn thành khơi thông suối Siệp (giáp ranh TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), đã giúp khắc phục điểm ngập nặng nhất trong mùa mưa.

Bên cạnh đó, TP Dĩ An đã ra quân xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị. Trong 10 tháng đầu năm 2024, thành phố đã lập biên bản và xử lý 1.538 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 511 triệu đồng, tạm giữ 2.523 tang vật vi phạm; thực hiện có hiệu quả chương trình “Ngày thứ bảy văn minh” trên toàn địa bàn, góp phần nâng cao ý thức người dân trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Xây dựng đô thị văn minh

Từ điển hình về công tác chỉnh trang đô thị tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tổng kết và hoàn thiện Nghị quyết về chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thiết yếu các khu dân cư trong đô thị và nông thôn đến năm 2030 trên toàn tỉnh nhằm tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cấp chính quyền. Đặc biệt, ngành chức năng phối hợp nghiên cứu, tổ chức thực hiện chuyển đổi mô hình đô thị phía Nam với mục tiêu chung phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, hình thành những tuyến đường mới để tạo được trục giao thông đô thị gắn kết với quy hoạch đô thị giao thông chung của tỉnh.

Tỉnh Bình Dương cũng đặt mục tiêu hoàn thành 100% các tuyến hẻm tại các khu vực đô thị hiện hữu và điểm dân cư nông thôn được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đảm bảo các quy định tối thiểu hoặc có giải pháp phù hợp về phòng cháy chữa cháy, nhựa hoặc bê tông hóa, có hệ thống cấp thoát nước, thoát nước mưa, điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, trồng cây xanh bên đường… Mỗi huyện, thành phố trong tỉnh tiến tới thực hiện thí điểm cải tạo, chỉnh trang 1 khu dân cư, từ đó rút kinh nghiệm để nhân rộng ra toàn địa bàn, góp phần vào xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững. Về nguồn vốn đầu tư, UBND tỉnh thống nhất sẽ thực hiện theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động sự tham gia của người dân và doanh nghiệp. Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng chủ yếu từ ngân sách Nhà nước, yếu tố quan trọng là ý thức trách nhiệm tham gia đảm bảo văn minh đô thị của người dân.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, những chuyển biến tích cực về chỉnh trang, nâng cấp đô thị thời gian qua ở một số địa bàn trong tỉnh rất đáng ghi nhận. Theo đó, tỉnh thực hiện cải tạo, chỉnh trang các khu nhà ở tự phát và cải tạo chỉnh trang các tuyến đường hẻm, đảm bảo hạ tầng thiết yếu đang được các địa bàn triển khai quyết liệt; những vướng mắc về mặt pháp lý cũng đang được nghiên cứu tháo gỡ, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong các năm tiếp theo.

XUÂN TRUNG