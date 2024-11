Bình Dương: Khởi công dự án 2.650 căn hộ cho người dân có mức sống trung bình khá

Sáng 26-11, tại TP Dĩ An, Tập đoàn Bcons phối hợp cùng Tập đoàn Tân Đông Hiệp khởi công và ra mắt dự án khu chung cư Tân Đông Hiệp.

Đông đảo người dân, doanh nghiệp tham quan khu nhà mẫu Dự án khu chung cư Tân Đông Hiệp

Dự án khu chung cư Tân Đông Hiệp được xây dựng trên diện tích gần 20.000m², bao gồm 4 tháp cao 38 tầng và 1 khối đế. Khu phức hợp này gồm 4 tầng trung tâm thương mại rộng 10.000m², 1.800 căn hộ để ở và 850 căn hộ cho thuê, góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở, đặc biệt là lực lượng lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và TPHCM.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Dĩ An và Tập đoàn Bcons, Tân Đông Hiệp chúc mừng dự án mới, đầu tư hiện đại trên địa bàn thành phố

Theo ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BCons, sau 10 năm phát triển lĩnh vực bất động sản, đến nay tập đoàn đã đưa vào sử dụng hơn 10.000 căn hộ với hơn 40.000 cư dân ở các dự án như: Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden, Bcons Sala… Các dự án chung cư của Bcons là những dự án điển hình cho nhu cầu ở thực của người dân có mức sống trung bình khá.

Dự án dự kiến bàn giao nhà năm 2027

Đối với dự án khu chung cư Tân Đông Hiệp, dự kiến sẽ mở bán quý 1-2025 và bàn giao nhà năm 2027.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An khẳng định: thành phố luôn xem việc phát triển nhà ở là nhiệm vụ cốt lõi để đảm bảo an sinh xã hội, không chỉ tạo chỗ ở ổn định giúp người dân yên tâm lập nghiệp mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương, tạo động lực phát triển các ngành nghề dịch vụ, thương mại. Thành phố mong muốn dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ, mang đến một cộng đồng cư dân hạnh phúc và tiếp tục là điểm sáng cho sự phát triển của TP Dĩ An trong tương lai.

XUÂN TRUNG