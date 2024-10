Bình Dương: Thực hiện nhiều dự án thoát nước giai đoạn 2026 - 2030

Theo đó, giai đoạn 2026-2030, Ban QLDA tập trung thi công hoàn thành dự án Nạo vét gia cố tuyến Suối Cái; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và tham mưu đề xuất các dự án để giải quyết các điểm ngập ở đô thị, trong đó tiếp tục ưu tiên đề xuất các dự án giải quyết ngập tại các đường giao thông huyết mạch (liên vùng, nội vùng) để đảm bảo an toàn giao thông, vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp; ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân: Trục thoát nước Suối Giữa (bao gồm cả rạch Bưng Cầu); Thoát nước Rạch Ông Đành; Thoát nước rạch Thầy Năng (giai đoạn 2); Thoát nước hạ lưu cầu Ông Bố; cống kiểm soát triều rạch Bà Lụa – Vàm Búng; thoát nước rạch Bưng Cù.

Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước Bình Hòa, TP Thuận An vừa đưa vào sử dụng

Từ năm 2020 đến nay, UBND tỉnh Bình Dương đã giao Ban QLDA nghiên cứu, tham mưu đề xuất thực hiện các dự án, công trình trọng điểm thoát nước, ngăn triều, bảo vệ môi trường, có quy mô lớn, tính chất liên vùng, hiện đã đưa vào sử dụng như: Dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn, thành phố Thuận An; Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước Bình Hòa, TP Thuận An, giải quyết tình trạng ngập cho lưu vực rộng gần 2.900ha, nhất là khu vực KCN VSIP 1, đại lộ Bình Dương.

Mưa lớn gây ngập cục bộ thường xuyên diễn ra ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tỉnh Bình Dương cũng phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành thêm 3 công trình đang thi công, hiện còn vướng giải phóng mặt bằng, là Dự án Hệ thống thoát nước Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An; Cống kiểm soát triều Rạch Bình Nhâm, TP Thuận An và Dự án giải quyết điểm ngập ngã ba cống đường Thích Quảng Đức (đoạn từ ngã ba cống đến cầu Bà Hên), TP Thủ Dầu Một.

Đáng chú ý, từ nay đến hết năm 2025, Ban QLDA sẽ tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nạo vét, gia cố tuyến Suối Cái – TP Tân Uyên (nhiệm vụ tiêu thoát nước mưa và nước thải đã qua xử lý cho lưu vực 22.503ha). Cùng đó, ngành chức năng tỉnh tiếp tục thi công và hoàn thành 2 gói thầu dài 5,83 km (khởi công đầu năm 2024), tiếp tục tổ chức triển khai thi công thêm 6 gói thầu xây dựng và 3 gói thầu di dời điện.

XUÂN TRUNG