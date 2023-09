Bình Dương: Triển khai nhiều đợt kiểm tra, chấn chỉnh về PCCC

Từ sau vụ cháy quán Karaoke tại TP Thuận An năm 2022 làm 32 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, thực hiện sự chỉ đạo của ngành công an và của lãnh đạo tỉnh, Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Bình Dương và UBND các huyện, thị, thành phố trên địa bàn đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trong công tác an toàn PCCC và triển khai nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả PCCC.