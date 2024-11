Bình Phước: Bàn giao tê tê quý hiếm cho trung tâm cứu hộ để thả về rừng

Thông tin từ Công an xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, ngày 5-11, đơn vị đã bàn giao 1 con tê tê quý hiếm cho Hạt Kiểm lâm liên huyện, thị xã Bù Gia Mập – Phước Long để thả về rừng tự nhiên.

Công an xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập bàn giao tê tê cho Hạt Kiểm lâm liên huyện, thị xã Bù Gia Mập – Phước Long

Ngày 4-11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn 10, lực lượng Công an xã Đắk Ơ phát hiện tê tê quý hiếm nên bắt về cho ăn uống. Tê tê là động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ được bảo tồn nghiêm ngặt, ngày 5-11, Công an xã Đắk Ơ đã bàn giao cho Hạt Kiểm lâm liên huyện, thị xã Bù Gia Mập – Phước Long.

Con tê tê do Công an xã Đắk Ơ phát hiện trong lúc tuần tra

Sau khi tiếp nhận, tê tê đã được bàn giao cho Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ bảo tồn thuộc Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập chăm sóc, theo dõi; khi đủ các điều kiện sẽ thả về môi trường rừng tự nhiên.

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) - tổ chức bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam, Việt Nam có 2 loài tê tê là Java (Manis Javanica) và vàng (Manis Pentadactyla). Đây là động vật quý hiếm, bị săn lùng gắt gao, buôn bán trái phép. Loài này nằm trong Sách đỏ Việt Nam, tình trạng cực kỳ nguy cấp.

