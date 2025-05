Tạo hành lang phát triển mới bên sông Vàm Cỏ

Đông đảo du khách và Phật tử chiêm bái Xá lợi Đức Phật được tôn trí trên đỉnh núi Bà Đen từ ngày 8 đến 12-5 Ảnh: HẢI TRIỀU

Chung một dòng sông

Theo đó, từ 94 xã, phường, thị trấn thành 36 đơn vị hành chính mới (26 xã, 10 phường), giảm 61,7%; đồng thuận cao đề án sáp nhập cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Tây Ninh và Long An. Sau sáp nhập, tỉnh Tây Ninh mới có diện tích tự nhiên 8.536,5km2 với dân số hơn 3,28 triệu người, mở ra không gian phát triển mới cho vùng đất bên dòng sông Vàm Cỏ.

Trước đó, tỉnh Long An cũng đã thông qua đề án giảm số đơn vị hành chính cấp xã còn 56 xã, 4 phường và đồng thuận hợp nhất với Tây Ninh thành một tỉnh mới. Vốn là 2 địa phương nằm trên lưu vực của sông Vàm Cỏ (Tây Ninh nhánh phía Đông và Long An thuộc nhánh phía Tây), từ nay, Long An và Tây Ninh sẽ về chung một nhà, chung một dòng sông, cùng sở hữu hệ thống kênh rạch, sông ngòi, lại có vị trí địa lý sát biên giới Campuchia, có địa hình khá bằng phẳng, tài nguyên đất đai còn lớn. Đó là những điều kiện để tỉnh Tây Ninh mới phát triển về mọi mặt từ nông nghiệp đến công nghiệp, logistics, du lịch…

Ngoài điểm chung là nằm bên dòng sông Vàm Cỏ thì cơ cấu kinh tế của 2 địa phương cũng có nhiều điểm tương đồng. Đó là tỷ trọng nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ du lịch tương đương, cùng chung xuất phát điểm đi lên từ nông nghiệp, góp phần tạo nên những cánh đồng lớn trong nông nghiệp hiện đại. Đồng thời, với chủ trương ưu tiên đầu tư cho hạ tầng, những năm gần đây, 2 tỉnh đã chủ động đầu tư các công trình cầu, đường giao thông kết nối, và giờ càng có điều kiện đẩy nhanh tiến độ, quy mô các dự án.

Long An và Tây Ninh được định vị nằm trong vùng kinh tế - xã hội - địa lý Đông Nam bộ. Sau khi sáp nhập thành tỉnh mới, các tiềm năng, thế mạnh sẽ hội tụ lại để cùng hợp lực - cùng tiến bước trên con đường phát triển.

Phát triển giao thông làm đòn bẩy

Bên cạnh các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp sẽ có thêm không gian phát triển, ngành du lịch đang được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích cho tỉnh Tây Ninh mới nhờ kết nối trực tiếp với đồng bằng sông Cửu Long qua Long An cũ để thu hút thêm du khách. Ngoài ra, vẫn có thể thu hút thêm lượng khách quốc tế từ Thái Lan, Campuchia qua đường bộ vào Long An, lên Tây Ninh và ngược lại từ Campuchia vào Tây Ninh, qua Long An. Lâu nay, người dân Long An thường tìm đến chùa Bà (Châu Đốc, An Giang) để hành hương, chiêm bái thì nay với cung đường đi lại gần hơn, nhiều người có thể chọn đến Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen với hệ thống chùa phong phú, được tập đoàn Sun group đầu tư lớn những năm gần đây đã tạo nên một điểm đến mới trên bản đồ du lịch Việt Nam. Chỉ tính sơ bộ, nếu có 50% du khách thay đổi lộ trình hành hương từ chùa Bà chúa Xứ (Châu Đốc) sang chùa Bà Đen (Tây Ninh) đã mang lại một lượng khách đáng kể cho khu du lịch này mỗi năm.

Ngược lại, với những tuyến đường nội tỉnh đã và đang được đầu tư thì người dân thuộc tỉnh Tây Ninh (cũ) có thể nối thẳng tour tuyến tham quan đến Khu ngập nước Láng Sen và qua đó hình thành các tour tuyến dọc biên giới phía Tây với Campuchia, đến vùng Đồng Tháp Mười một cách nhanh nhất.

Sau sáp nhập, không chỉ hội tụ về địa lý, kinh tế, tạo hành lang phát triển liền mạnh nội tỉnh mà với việc cả 2 địa phương đều có cửa khẩu quốc tế sẽ là điều kiện để phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ giáp biên, trong đó hạ tầng logistics sẽ có nhiều điều kiện phát triển.

Hiện tỉnh Tây Ninh đang chủ động phối hợp với tỉnh Long An để hoàn thành và trình Trung ương phê duyệt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã mới, đảm bảo tiến độ. Hai địa phương cũng đang phối hợp thành lập Tổ công tác chuyên trách xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh sau hợp nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, tỉnh Tây Ninh mới xác định 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và 3 chương trình đột phá, trong đó có phát triển hạ tầng giao thông.

Mới đây, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh Long An và Tây Ninh về thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 11, khóa XIII, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã quán triệt đến lãnh đạo 2 địa phương cần làm tốt quy trình nhân sự ở 2 cấp tỉnh, xã; rà soát, bố trí nơi làm việc hợp lý cho đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập; cần làm tốt công tác cán bộ, đảm bảo hài hòa lợi ích chung; chủ động nghiên cứu, xây dựng quy hoạch mới phù hợp với thực tiễn; ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông làm đòn bẩy để bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.

VĂN PHONG