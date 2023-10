Bình Phước: Bắt giữ hơn 700 lít dung dịch nghi thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

Chiều 14-10, thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát tình hình an ninh trật tự, các lực lượng thuộc Phòng CSGT đã bắt giữ 2 xe khách chở 722 lít dung dịch không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ, nghi là thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 13-10, tổ công tác của Trạm CSGT Đồng Phú thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 14, đoạn qua ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú đã bất ngờ dừng và kiểm tra xe ô tô khách 46 chỗ, biển số 70B-014.06, của nhà xe Phương Trinh, do tài xế Đặng Thanh Sơn (46 tuổi, trú huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) điều khiển, lưu thông theo hướng TP Đồng Xoài đi Đắk Nông.

Qua kiểm tra, phát hiện trong xe có 100 chai và 44 can mang chữ nước ngoài, tổng khối lượng 308 lít dung dịch nghi là thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu. Trạm CSGT Đồng Phú đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao cho Công an huyện Đồng Phú điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh trong lúc tuần tra kiểm soát an ninh trật tự trên tuyến ĐT.759, thuộc địa phận xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, đã dừng và kiểm tra xe ô tô khách biển số 48B-000.83 do Vũ Văn Chiến (30 tuổi, trú thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) điều khiển lưu thông hướng huyện Bù Đốp đi thị xã Phước Long. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trong khoang chở hành khách có nhiều thùng giấy carton chứa chai và can nhựa đựng 414 lít dung dịch không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tài xế Vũ Văn Chiến cho biết, số hàng trên là thuốc bảo vệ thực vật do một người đàn ông gửi từ huyện Bù Đốp về thị xã Phước Long.