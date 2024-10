Bình Phước: Khởi tố phó chủ tịch và 3 cán bộ huyện Bù Gia Mập

Ngày 22-10, Công an tỉnh Bình Phước tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với 4 cán bộ huyện Bù Gia Mập, gồm: 1 Phó Chủ tịch UBND huyện, 2 Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) và 1 chuyên viên Đội Quản lý công trình đô thị huyện về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” xảy ra tại huyện Bù Gia Mập.