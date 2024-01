Bình Phước: Người dân giao nộp 456 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Ngày 2-1, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2023, công an các địa phương, đơn vị thuộc Công an tỉnh đã vận động thu hồi được 456 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), 335 viên đạn các loại.