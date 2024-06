Bình Phước: Trao nhà cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

Anh Điểu Bạc mồ côi cha mẹ, là người nghèo tại địa phương, khó khăn về nhà ở. Anh cho biết, gia đình rất vui vì được trao căn nhà để ổn định chỗ ở, không còn phải sống trong căn nhà cũ xiêu vẹo, không còn lo lắng mỗi khi có mưa to, gió lốc. Căn nhà xây dựng với diện tích 55m2, với tổng kinh phí 150 triệu đồng, do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước vận động từ Công ty cổ phần xây dựng - hạ tầng Becammex Bình Dương tài trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp.



Trao nhà cho gia đình anh Điểu Bạc

Trước đó, ngày 12-6, UBMTTQ Việt Nam huyện Hớn Quản cũng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện cho các hộ Nguyễn Thị Phước, ấp Sở Líp, xã Phước An; Trần Quốc Dũng, ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng; Nguyễn Xuân Ái, ấp Hưng Thạnh, xã Tân Lợi. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo của huyện Hớn Quản.

TẤN NHẤT