Bộ Chính trị quy định kiểm soát quyền lực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Chiều 7-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, phái đoàn Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 dẫn đầu, tham dự hội nghị hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 30 tại Busan, Hàn Quốc (từ ngày 7 đến 8-11).