Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới về phát triển Nghệ An

Bộ Chính trị đánh giá, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, kinh tế tỉnh Nghệ An phát triển khá toàn diện, tăng trưởng khá nhanh, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô kinh tế được mở rộng: năm 2022 đứng thứ 10 trong toàn quốc và gấp 2,5 lần năm 2013; GRDP bình quân đầu người tăng nhanh, đạt 51,4 triệu đồng, gấp 2 lần năm 2013.

Để xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, tương xứng với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong vùng Bắc Trung bộ, duyên hải Trung bộ và cả nước, Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, xác định Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nghệ An là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại…

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, nghị quyết mới cần chú ý trên cơ sở quan điểm cơ bản, biện pháp cần cụ thể hơn, thiết thực hơn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, phải tạo chuyển biến cụ thể để Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa”. Khi thực hiện, địa phương phải quyết liệt hơn; nhưng trách nhiệm của các cơ quan trung ương cũng quan trọng, không khoán trắng cho địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, có nghị quyết nhưng cần tổ chức thực hiện thế nào cho hiệu quả và cuối cùng là phải biến nghị quyết thành của cải vật chất, thành hiện thực sinh động.