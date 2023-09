Bộ Công an khởi tố 3 người trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 29-9, Bộ Công an thông tin, quá trình điều tra vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định tại điều 189, Bộ luật Hình sự.

Các bị can từ trái qua phải, từ trên xuống: Trần Tuấn Vinh, Trần Vinh Quang và Phan Thị Thu Thủy

Theo đó, khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Tuấn Vinh (sinh năm 1980, trú tại Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); bị can Phan Thị Thu Thủy (sinh năm 1982, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội); bị can Trần Vinh Quang (sinh năm 1989, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của các bị can và những người có liên quan.