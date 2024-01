Bộ Công thương kiến nghị tăng giá điện

Đề xuất này được Bộ Công thương đưa ra trong bối cảnh tình hình tài chính của EVN vẫn còn rất khó khăn do lỗ khoảng 17.000 tỷ đồng trong năm 2023, mặc dù đã có 2 lần điều chỉnh giá bán.

Theo ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch EVN, những nguyên nhân chính làm tăng chi phí khâu sản xuất điện là giá nhiên liệu vẫn ở mức cao hơn nhiều so với các năm trước đây, cơ cấu huy động nguồn điện không thuận lợi do tình hình nước về các hồ thủy điện kém, chi phí mua điện trên thị trường điện cao, chi phí thanh toán tăng so với giá điện hợp đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cũng cho rằng không tăng giá điện thì không thể giải quyết được lỗ lũy kế của EVN.

PHÚC VĂN