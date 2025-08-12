Bộ GD-ĐT: Năm học 2025-2026 tiếp tục dùng nguyên SGK đã chọn

Ngày 12-8, Bộ GD-ĐT thông tin về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, nhằm cập nhật phù hợp với thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu thực tiễn.

Sử dụng nguyên sách giáo khoa đã được lựa chọn để dạy học trong năm học 2025 - 2026

Chương trình GDPT 2018 đã triển khai đủ một vòng cho tất cả các khối lớp. Việc điều chỉnh tập trung vào 4 môn học chịu tác động trực tiếp: Lịch sử và Địa lí (lớp 4-9), Địa lí lớp 12, Lịch sử lớp 10, và Giáo dục công dân (Giáo dục kinh tế và pháp luật, lớp 10 ).

Theo đó, năm học 2025-2026, các trường tiếp tục sử dụng nguyên SGK đã được lựa chọn. Bộ sẽ tập huấn, hướng dẫn giáo viên về chương trình chỉnh sửa; chỉ đạo rà soát và biên soạn lại SGK của các lớp liên quan, áp dụng từ năm học 2026-2027.

Bộ GD-ĐT xác định 4 định hướng điều chỉnh:

- Một là, hạn chế tối đa việc phải sửa sách giáo khoa (SGK) khi chỉnh sửa chương trình.

- Hai là, chỉnh sửa những nội dung còn chưa chính xác về khoa học.

- Ba là, chỉnh sửa những nội dung bị ảnh hưởng do thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi Hiến pháp.

- Bốn là, đối với chương trình của khối lớp nào phải sửa, mà dẫn đến phải sửa SGK của khối lớp đó thì sửa tất cả những hạn chế của chương trình ở khối lớp đó.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình GDPT tập trung vào các nội dung chính:

Môn Giáo dục công dân lớp 10: chỉnh sửa các chủ đề Hệ thống chính trị nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Môn Lịch sử lớp 10: điều chỉnh Chuyên đề lựa chọn Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

Phân môn Địa lí (trong môn Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5, 8, 9; môn Địa lí lớp 12): cập nhật ranh giới vùng kinh tế - xã hội, tên và số lượng tỉnh, thành, quy mô diện tích – dân số, nguồn lực phát triển, tình hình phân bố ngành kinh tế; điều chỉnh bản đồ hành chính, bản đồ dân cư và bản đồ ngành – vùng kinh tế.

Phân môn Lịch sử (trong môn Lịch sử và Địa lí): ở lớp 7, điều chỉnh phân kỳ lịch sử phong kiến Trung Quốc; ở lớp 9, bổ sung nội dung phân chia giai đoạn công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Bộ GD-ĐT cho biết, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm chương trình cập nhật theo thay đổi thực tiễn, giữ tính khoa học và phù hợp với các môn khoa học xã hội; đồng thời là căn cứ pháp lý để chỉnh sửa sách giáo khoa cho phù hợp.

LÂM NGUYÊN