Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Chương trình đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, đối với cơ sở giáo dục phổ thông có 50% học sinh THPT, 25% học sinh THCS, 15% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp; 35% học sinh THPT, 15% học sinh THCS, 10% học sinh tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng, tư duy khởi nghiệp.

Bình quân hàng năm, tối thiểu 5% học sinh THPT và 2% học sinh THCS tham gia ít nhất 1 dự án hoặc hoạt động khởi nghiệp do cơ sở giáo dục hoặc cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đối với các cơ sở đào tạo, 100% cơ sở đào tạo cung cấp dịch vụ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp với các dịch vụ tối thiểu theo quy định. 85% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia tối thiểu 1 khóa học kỹ năng khởi nghiệp.

Số sinh viên khởi nghiệp mới theo quy mô tối thiểu 50/10.000 sinh viên chính quy mỗi năm. Riêng cơ sở đào tạo trọng điểm đạt tối thiểu 100/10.000 sinh viên.

Hàng năm, tối thiểu 40% cơ sở đào tạo duy trì và triển khai chương trình ươm tạo khởi nghiệp cho sinh viên. Ít nhất 20% cơ sở đào tạo có 20 dự án khởi nghiệp sinh viên được ươm tạo mỗi năm, 50% số dự án hoàn tất ươm tạo và đạt ngưỡng ra thị trường. Riêng cơ sở đào tạo trọng điểm đạt tối thiểu 50 dự án khởi nghiệp sinh viên được ươm tạo mỗi năm, 50% số dự án hoàn tất ươm tạo và đạt ngưỡng ra thị trường.

Từ 2026 - 2030, phấn đấu mỗi năm ít nhất 40 dự án khởi nghiệp của nhà giáo, người học được đầu tư hoặc kết nối nguồn vốn; giai đoạn 2031 - 2035 phấn đấu mỗi năm ít nhất 70 dự án.

Chính phủ sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; tăng cường hoạt động kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp; đổi mới nội dung chương trình, đẩy mạnh công tác đào tạo thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp; đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; đa dạng hóa nguồn vốn cho chương trình, dự án khởi nghiệp.

Chương trình sẽ nghiên cứu xây dựng và thí điểm mô hình “doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo”, doanh nghiệp khởi nghiệp (startup), doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) gắn với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng, ban hành hướng dẫn về hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục; bộ tiêu chí đánh giá cơ sở đào tạo khởi nghiệp sáng tạo và đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tiêu chí đánh giá hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong ngành giáo dục của các địa phương; tổ chức thí điểm xếp hạng, đánh giá định kỳ và công bố kết quả trên nền tảng số của ngành...

Tin liên quan Chờ lực đẩy mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

LÂM NGUYÊN