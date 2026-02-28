Trường ĐH Việt Đức đào tạo nhân lực cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Ngày 27-2, Trường Đại học Việt Đức (VGU), phường Thới Hòa, TPHCM, khai giảng khóa đào tạo nhà quản lý trung tâm tài chính quốc tế lần thứ ba (IFCR03), chủ đề “Thiết kế sản phẩm tài chính và thu hút vốn đầu tư tại trung tâm tài chính quốc tế”.

Tham dự lễ khai giảng có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Ban g iám hiệu Trường Đại học Việt Đức trao tặng bức tranh đến Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại lễ khai giảng

Khóa học diễn ra trong ba ngày (27-2 đến 1-3), với sự tham gia của 35 học viên là cán bộ, lãnh đạo các sở, ngành tại TPHCM, TP Đà Nẵng; đại diện một số bộ, ngành Trung ương và ngân hàng thương mại.

IFCR03 tập trung các nội dung then chốt như: thiết kế sản phẩm tài chính đặc thù, chiến lược thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Đây là khóa học thứ ba trong chuỗi chương trình đào tạo nhà quản lý trung tâm tài chính quốc tế do Trường Đại học Việt Đức triển khai.

Khóa học do ông Hubertus Vaeth, Tổng Giám đốc sáng lập Frankfurt Main Finance và Phó Chủ tịch sáng lập Liên minh các Trung tâm Tài chính quốc tế toàn cầu trực tiếp giảng dạy.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị, Trường Đại học Việt Đức phát huy vai trò hạt nhân tri thức, tích cực tham gia tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nhân sự cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Ban Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng và Trường Đại học Việt Đức cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trên ba phương diện: đào tạo, nghiên cứu và đóng góp chính sách.

Học viên tham dự lễ khai giảng

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, sự hợp tác này sẽ góp phần tận dụng hiệu quả các cơ hội hội nhập tài chính quốc tế, đồng thời chủ động nhận diện và quản trị rủi ro, bảo đảm quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế diễn ra an toàn, hiệu quả và phù hợp lợi ích quốc gia.

IFCR03 có chủ đề “Thiết kế sản phẩm tài chính và thu hút vốn đầu tư tại trung tâm tài chính quốc tế”

